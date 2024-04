Publisert: 11. april 2024 kl. 11:31 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Før helgen la regjeringen frem forslag til nye opptaksregler. Det gamle systemet var modent for opprydding, og ett av grepene er å fjerne de aller fleste tilleggspoengene.

Regjeringen velger imidlertid å videreføre tilleggspoeng for elever som velger realfag på videregående. Underlig, mener Adresseavisen i sin leder.

Viktig og riktig, mener NTNU. Norge trenger unge med realfagskompetanse. Vi trenger dem for å hindre hackerangrep, til å bygge veier, bruer, tunneler og jernbane, for å få hele samfunnet over på fornybar energi, for å bidra til å løse klimautfordringene og til å digitalisere og omstille samfunnet. Vi trenger dem til å effektivisere helsetjenester når eldrebølgen treffer, overvåke pandemier og utvikle nye vaksiner, sikre rent vann, trygg mat og hindre flom og ras. Og mye mer.

Ikke minst trenger vi dyktige lærere som inspirerer og engasjerer barn og unge helt fra barneskolen. Vi trenger fagmiljøer som gjør det attraktivt å velge å bli lærer og lektor i realfag.

NTNU har et stort ansvar for utdanning innen teknologi og realfag. Vi utdanner over 70 prosent av mastergradene innen teknologi i Norge, og så godt som alle doktorgrader innen teknologi.

Det skal vi fortsette å gjøre. Men for å klare å utdanne nok folk til å løse de store samfunnsoppgavene, er vi helt avhengig av at flere elever i videregående velger realfag.

Det har vært en trend at stadig færre velger realfag. Realfagene krever innsats og er krevende for mange. Ved NTNU har vi vært bekymret for at flere videregående elever ville velge en enklere vei til vitnemålet hvis realfagspoengene falt bort. Tilleggspoengene gir dem et insentiv til å velge realfag. Vi er helt avhengig av at flere elever gjør nettopp det.

