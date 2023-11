Publisert: 29. november 2023 kl. 11:51 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Jula er for mange en tid som innebærer bekymringer rundt økonomi og gaveinnkjøp til sine barn. For andre er jula en tid hvor følelsen av ensomhet forsterkes.

Fortvilte familier tar kontakt for å få mathjelp i en utfordrende tid. De som tidligere klarte seg greit gjør ikke lengre det.

Vi må stoppe opp og tenke oss om:

Kan vi arrangere gavefri bursdag til vårt barn så også «Lisa» sin mamma har råd til å la henne delta? En 50-lapp er vel ikke så mye, tenker du? Jo, det blir mye for alenemoren «Marte» som har to barn til, i tillegg til «Lisa», og hvor alle blir invitert i bursdagsselskap flere ganger i måneden. Det er også lite miljøvennlig med leker som kanskje etter en stund blir kastet.

Kan vi unngå å ta inngangspenger for arrangement i regi av skole eller trinnkontakter og finne alternative løsninger? Ja, løsningene er mange, du må bare tørre å prøve. Hør med nærbutikken om de vil sponse litt, ha kurvfest der det er usynlig hvem som tar med hva, eller om noen tar med i det hele tatt.

Kan vi prate med barna våre og klasseforeldre om at i stedet for å gi klassekamerater julegave (med forventning om en tilbake), heller kan gjøre noe hyggelig sammen eller tegne et fint kort med rause ord om sine venner?

Dette er vel bare positivt for både miljø, økonomi og ikke minst den psykiske helsa? Følelsen av å være inkludert, å få være del av et barrierefritt fellesskap, å bli sett for den man er og verdsatt – det må jo være selve oppskriften på en god selvfølelse.

Kanskje kan vi også ta oss litt tid til å gi oppmerksomhet til en bekjent vi vet er ensom eller sliter? Det koster ikke mer enn noen minutter av ditt liv, men kan faktisk gi livet i gave til den andre.

