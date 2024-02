Publisert: 26. februar 2024 kl. 12:03 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Takk til Joar Øveraas Halvorsen for kommentar til vår kronikk. Han har selvfølgelig rett i at det er de tradisjonelle terapiformene for posttraumatisk stresslidelse som foreløpig har best dokumentasjon. Likevel er det dessverre slik at mange pasienter som tilbys slik behandling ikke blir friske.

Et av problemene med de etablerte terapiformene er at mange faller fra underveis og ikke er i stand til å nyttiggjøre seg terapien. I den forbindelse er det interessant at studier med MDMA-assistert terapi generelt har vist lave frafallsrater. Behandlingseffektene er oppsiktsvekkende sterke til tross for at terapiformen ennå er ung og har mye utviklingspotensial. Om ikke annet, så tyder dagens kunnskap på at denne behandlingen vil være et viktig supplement til de eksisterende behandlingsformene.

Halvorsen etterlyser mer forskning innen medikamentassistert psykoterapi. Vi er enige i dette. Selv om det allerede er godt dokumentert at dette er effektive behandlingsformer, så trengs likevel mer kunnskap for å avgjøre hva slags form og omfang disse behandlingene bør ha i fremtiden. Heldigvis har det globalt sett vært en eksponentiell vekst i antall igangsatte forskningsstudier, slik at mer kunnskap ventes innen få år.

Helsemyndighetene i USA, Food and Drug Administration, har gitt MDMA og psilocybin såkalt breakthrough status. Dette gis til medikamenter hvor foreløpige resultater tyder på en betydelig bedre effekt enn eksisterende alternativer. Dette er et regulatorisk verktøy ment å gjøre at utvikling og implementering av lovende behandlingsalternativer går raskere. Vårt poeng er at tilsvarende innsats også bør gjøres i Norge.

