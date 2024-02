Publisert: 21. februar 2024 kl. 12:32 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Erlend Hassel og Andreas Espetvedt Nordstrand tar til orde for «en åpen, faktabasert dialog» om terapeutiske effekter av psykedeliske stoffer, herunder psilocybin, virkestoffet i fleinsopp, og MDMA, i behandling av psykiske lidelser. Kronikken deres bidrar imidlertid i liten grad til et faktabasert ordskifte grunnet udokumenterte påstander som at MDMA er «bemerkelsesverdig effektivt» i behandling av PTSD og at «behandlingseffekten er oppsiktsvekkende og overgår langt alle andre eksisterende behandlingsalternativer».

Det er bred konsensus om at den beste behandlingen vi har tilgjengelig for PTSD i dag er såkalt traumefokusert psykoterapi. Hvis man skal undersøke om MDMA-assistert behandling er mer effektivt enn eksisterende kunnskapsbasert behandling, må man sammenligne behandlingsformene direkte mot hverandre i kliniske studier. Slike studier finnes ikke.

Når vi sammenligner behandlingsresultater på tvers av ulike kliniske studier er det lite som tyder på at MDMA-assistert behandling har en behandlingseffekt som «overgår langt alle andre eksisterende behandlingsalternativer». Til nå er det publisert åtte kliniske studier på MDMA-assistert behandling for PTSD. Basert på dem virker MDMA-assistert behandling å ha noenlunde tilsvarende effekt som eksisterende kunnskapsbasert behandling, både målt i form av hvor stor bedring folk får og hvor mange som blir helt friske.

Kliniske studier på psykedelika i behandling av psykiske lidelser preges også av en rekke metodiske svakheter som trolig bidrar til kunstig store behandlingseffekter.

Selv om MDMA-assistert behandling ikke er forbundet med bedre behandlingseffekter enn eksisterende kunnskapsbasert behandling, er MDMA-assistert behandling vesentlig mer omfattende enn behandlingsmetodene som brukes i dag. Traumefokusert psykoterapi tilsvarer vanligvis 8–16 behandlingstimer, mens regnet i antall timer innbefatter MDMA-assistert behandling 28–42 behandlingstimer. MDMA-assistert psykoterapi er dermed mye dyrere enn eksisterende behandling.

Foreløpig er det altså lite forskning som tyder på at MDMA-assistert behandling av PTSD bidrar til mer helsegevinst enn allerede eksisterende kunnskapsbaserte behandlingsformer, og ressursbruken ved MDMA-assistert behandling er vesentlig høyere. Vi trenger mer og bedre klinisk forskning på psykedeliske stoffer i behandlingen av psykiske lidelser. Men foreløpig er det lite klinisk forskning som underbygger påstandene fremsatt av Hassel og Nordstrand.

