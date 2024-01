Publisert: 15. januar 2024 kl. 18:38 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Norden har trolig flest Tesla-biler i verden per innbygger. Men nå skurrer det for Elon Musk midt i hans heteste marked: Streiken hos Tesla-verkstedene i Sverige trekker ut. Svenskene har ikke tenkt å gi seg, og fagforeningene i de andre nordiske landene slutter seg til med støtte og sympati.

Musk er sterk motstander av fagorganisering og kollektive avtaler. Han ser seg bedre tjent med alles kamp mot alle, også blant Teslas arbeidere.

Nå sier flere amerikanske eksperter at det likevel kan bli nordisk seier i saken. Men det er ikke fordi Tesla-sjefen har begynt å få sansen for den nordiske modellen. Grunnen er derimot at han innser at det kan bli dårlig for business å holde på sitt.

Elon Musk er god til å bli rik på elbiler. Det skal han ha. Han er også kjent for å være smart. Likevel vil jeg helst slippe å bo i Muskland.

Oscar Amundsen Professor i organisasjonsforskning, NTNU. Foto: Anne-Line Bakken / Adresseavisen

Kampen som de svenske streikende arbeiderne tar nå, er faktisk en viktig del av jobben som må gjøres – dersom Norden skal forbli verdens beste region.

De nordiske landene samler seg nemlig alltid nær toppen når det måles hvor fornøyde innbyggerne i verdens land er med livet. I den siste versjonen av World Happiness Report havner alle fem land (Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige) på topp 10. Og dette på en liste bestående av hele 137 land.

Men det er slettes ikke bare lykke vi er gode på i Norden. Vi utmerker oss positivt i et bredt utvalg av internasjonale indekser og målinger. Også når vi sammenligner med andre vestlige land. Dette viser seg i en omfattende oversikt som sammenligner vestlige land. Her er tolv anerkjente internasjonale indekser tatt med. I disse indeksene måles alt fra økonomisk velstand, via innovasjon til korrupsjon, likestilling og pressefrihet. Oversikten viser at Norden samlet sett klart vinner mot de andre gruppene av vestlige land.

Det er ikke mer akseptert å skryte av seg selv i Norden, enn ellers i verden (snarere tvert imot kanskje?). Men det overordnede bildet er ganske klart: De nordiske land framstår samlet sett som en svært vellykket region.

Tesla-streiken er en slags påminnelse om hvorfor de fleste av oss vil leve og dø i Norden, som det heter i den svenske nasjonalsangen.

Så er det nok mye Musk ikke forstår (eller vil forstå) om Norden. Blant annet at det nettopp er et velorganisert arbeidsliv som har gjort oss både rike og lykkelige. At kompromisset mellom kapitalister og arbeidsfolk er vår oppskrift for suksess. Fagforeningene i Norden er klare til kamp om det trengs, men de er først og fremst konstruktive medspillere når virksomheten skal utvikles. Dette ser nordiske kapitalister fordelen av, og dette er vår tradisjon.

Landene i det nordiske hjørnet av verden har mange gode kvaliteter felles, og dermed mye å forsvare. Da gjelder det å stå sammen og organisere seg, enten det er i NATO, eller om det er i arbeidslivet.

Hva mener du? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no eller delta i debatten i kommentarfeltet nederst – og husk fullt navn!