Publisert: 11. mars 2024 kl. 08:27

Norge elsker olje, det er forståelig det, men nå oppfører vi oss som en toåring som bare vil drikke av den svarte koppen. Vindkraft er beskrevet som en blindvei. Ingen ønsker å ha turbinene i sin natur. Hvorfor ikke gi nasjonen tilgang til kjernekraft?

Kjernekraft er trygt. Det gjelder nesten uansett hvordan man måler. Mange tenker sikkert på ulykken i Tsjernobyl. Heldigvis har teknologien utviklet seg videre. Den type reaktor som var i bruk i Tsjernobyl, brukes ikke lenger. I dag ser vi på de reaktorene som «galskap».

For å sette dødsfall forårsaket av kjernekraft i perspektiv: En gjennomsnittlig EU-by med 150 000 innbyggere bruker omtrent én terawatt- time med elektrisitet hvert år. Hvis en slik by kun var drevet av olje, ville det ført til at 18 mennesker døde for tidlig hvert år. Med kun kjernekraft ville det i løpet av et gjennomsnittlig år ikke være noen dødsfall som skyldtes kraftproduksjon. I snitt ville én person dødd hvert 33. år.

Energiproduksjonen skal ikke bare være klimavennlig, men bærekraftig. Den skal ikke skade verken klimaet, økonomien eller sosiale forhold.

Moderne kjernekraft er i dag regnet som like bærekraftig som vind- og solkraft, ifølge EUs vitenskapspanel. Vårt naboland Sverige, vår sterkeste allierte USA og 23 andre land ble enig om at de skal tredoble produksjonen av energi fra kjernekraft innen 2050. Dette ble bestemt under FNs klimatoppmøte i fjor. Norge gir ikke nok «kred» til en mulighet andre land ser og utnytter. Vårt mangel på engasjement er skuffende. Kjernekraft kan bli et nytt eventyr vi kan henge oss på.

Kjernekraft fikk mye oppmerksomhet da to forskere ved NTNU konkluderte med at den beste energimiksen for Norge består av cirka 30 prosent kjernekraft og 70 prosent fornybart. Det er en tredjedel man ikke kan unngå. Vi trenger kjernekraft. Vi trenger energien den kan gi oss, spesielt når vi ønsker en nedgang av oljebruken.

Vindkraft er i utgangspunktet bra. Det er en grønn energikilde, og man kan i teorien drive med det for alltid. Likevel er det ikke en så god løsning som man hadde håpet, noe som vises gjennom misnøye med vindmølleutbygging i ulike kommuner. Ja, jeg er enig i at vi må ha vindturbiner, men kommunene må selv få bestemme om de ønsker det fordi det ødelegger naturen rundt. Så hvorfor ikke gi kommunen en større mulighet til å velge kjernekraft i stedet? Flere er interesserte, og det er en mulighet som ikke kan feies under teppet.

Kjernekraft kan bli en næring hvor et anlegg kan gi 225–300 lokale arbeidsplasser i driftsperioden som kan være 60–100 år. Til sammenligning vil vindkraft for eksempel Øyfjellet vindpark gi 15 faste lokale arbeidsplasser. Arbeidsplassene kjernekraft gir er noe jeg føler blir glemt.

Olje har bygget nasjonen Norge og velferdsstaten vår, det skal vi være stolte av. Men den kan ikke garantere oss slik rikdom i fremtiden. Hva skjer når deler av den utviklede verden innser at de ikke vil ha olje og gass lenger? Da må vi ha andre kilder til inntekt. Oljeindustrien er ikke bærekraftig, men det er kjernekraft.

En annen side med kjernekraft er at man enklere kan unngå å drepe fugler og ødelegge naturen rundt. Vi slipper å ødelegge samenes kultur, noe som er realiteten i dag. Det er ikke godt nok.

Kjernekraft er bærekraftig og det er anerkjent av EU. Resten av verden ønsker en stor økning av produksjon innen 2050, og nå må Norge komme seg på banen. Dette er fremtiden.

Ingrid Elise Natås går i 9. klasse på Rosenborg skole. Hun har hatt praksisuke i Adresseavisens kommentar- og debattavdeling.

