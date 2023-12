Publisert: 20. desember 2023 kl. 20:55 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Om kort tid skal bystyret i Trondheim vedta neste års budsjett. I den forbindelse skriver kommunedirektøren i budsjettforslaget at det anslås en innsparing på en halv million ved å redusere tilskuddet til åpne barnehager. Dette gjennom å følge opp faktisk oppmøte opp mot antallet de åpne barnehagene er godkjent for.

Men utgifter som strøm, leker og pedagogisk ledelse koster vel ikke mindre om det er færre som møter opp? Det ligger i åpne barnehagers natur å ha et spenn i antall besøkende, fordi sånn er det å ha små barn. Og kvaliteten på samhandlingen kan være minst like god når det er få barn til stede. Jeg frykter at tilskuddsreduksjonen kan medføre nedleggelse, egenandel eller et dårligere tilbud.

Da vi flyttet til Trondheim tidligere i år, ble jeg imponert over det brede tilbudet av åpne barnehager i kommunen – et titall møteplasser fra Ranheim til Heimdal. Her får babyer og små barn leke og samhandle med andre barn og voksne uten at det er strenge tidspunkt å forholde seg til.

Dette gir en fleksibilitet til å komme når det passer, i motsetning til faste grupper som babysvømming, babyyoga og babysang. For nye foreldre er åpne barnehager en unik mulighet til å bli kjent med andre foreldre, og fordelene for små barn kan være store. For eksempel vil jeg anta at det kan bidra til en litt enklere barnehagestart, fordi de vennes til typiske barnehagesituasjoner sammen med en forelder over tid. Åpne barnehager er dessuten en arena for integrering og språktrening for foreldre og, ikke minst, innmari trivelig.

Etter å ha hatt en tidligere barselperiode under pandemien, ser jeg et enormt potensial i slike møteplasser. En undersøkelse blant norske fødende fra 2021 viser at andelen spedbarnsmødre med høy score for depressive symptomer var på 32 prosent, og tallene er i tråd med internasjonale funn. Mangel på sosial støtte er en veldokumentert risikofaktor for å utvikle fødselsdepresjon. Sosial støtte etter fødsel er i stor grad noe vi selv må sørge for når vi får barn, og for mange er den ikke særlig lett tilgjengelig.

Et lavterskeltilbud uten strenge oppmøtetidspunkt er i så måte en billig investering i barns trivsel og foreldres psykiske helse. Når vi blir foreldre, har vi godt av å se at det finnes mange måter å være foreldre på. Vi har godt av å utvide nettverket og omgås mennesker med andre bakgrunner enn oss selv. Det er fint å skape fellesskap i småbarnsperioden. Åpne barnehager gir mulighet til det på en annen måte enn andre organiserte babyaktiviteter.

Egentlig burde vi investere langt mer i forebygging av ensomhet og psykisk sykdom blant foreldre i småbarnsårene. Manglende oppfølging i forkant og etterkant av fødsler skal ifølge psykiater Alain Gregoire ha en samlet kostnadsramme på seks milliarder i året – bare i Norge. Vi vet også at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å investere i barns første tre leveår.

Skjuler det seg kanskje også noen kostnader hvis vi ikke investerer i åpne møteplasser for småbarnsforeldre? Å spare på åpne barnehager og andre tiltak for små barn er en kortsiktig løsning som potensielt skyver store kostnader foran oss.

