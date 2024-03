Publisert: 6. mars 2024 kl. 07:21 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Jeg dro til sjøs i utenriksfart da jeg fylte 15 år. Etter to år til sjøs, jobbet jeg i en privat bedrift til jeg begynte i Trygdeetaten, senere Nav, i 1983. Jeg jobbet til jeg gikk av med pensjon 1. mars 2015 på min 70-årsdag. 55 år sammenhengende i arbeidslivet, 33 av dem i statlig virksomhet. 1. mars 2015 var også første dag deler av min tjenestepensjon ble tatt fra meg. Første dag min lovede pensjon ble redusert fra avtalt 66 prosent til 55 prosent av min inntekt på sluttidspunktet. Dette utgjør for meg cirka 3 500 kroner i måneden.

Jonas Gahr Støre, det er ikke det du har sagt tidligere: «De som jobber lenger enn til pensjonsalderen skal ikke tape pensjon, nei de skal heller belønnes.» Jeg belønnes med en reduksjon av tjenestepensjon med 42 000 kroner per år. Etter ni år er samlet tap 378 000 kroner. Det et mye når pensjonen så vidt er over minstepensjon. Tapet bare fortsetter måned for måned, år etter år, helt til jeg dør. Dette kaller jeg ikke en verdig alderdom. Det harmonerer dårlig med dine og andre politikeres utsagn om at det skal lønne seg å arbeide. Arbeidslinjen gjelder ikke for oss som har vært offentlig ansatt og er født mellom 1944 og 1953. Etterkrigsgenerasjonen.

Det er tragisk at vi som har gått i denne samordningsfellen blir møtt med arroganse, nedlatenhet og uforstand når vi har prøvd å nå frem til dere politikere for å få rettet opp i uretten. For det er en stygg urett overfor egne arbeidere, senere pensjonister. Jeg hørte på din nyttårstale, og bet meg spesielt merke i det med menneskelighet, at vi må stille opp og være rause mot hverandre. Vi som er i gruppen som taper tjenestepensjon har stilt opp for fellesskapet. Vi er mennesker, men blir ikke møtt med menneskelighet. Vi har vært rause mot velferdsstaten, men velferdsstaten stiller ikke opp for oss eller viser raushet slik at vi får vår rettmessige pensjon. Vi krever verken belønning eller en pensjon vi ikke har krav på. Det eneste vi krever er å få vår innbetalte, rettmessige tjenestepensjon som vi er blitt fratatt. Det kan vel ikke sies å være mye forlangt. Våre sparepenger som vi har investert for alderdommen, men som tjenestepensjonsordningen ikke får lov å utbetale, av en merkelig grunn.

21. mars 2024 blir det debatt og avstemming om proposisjon 37 L – ett forbedret pensjonssystem, hvor også samordningsfellen vil bli debattert og stemt over. Etter signaler jeg har mottatt, vil samordningsfellen fortsette, da verken Arbeiderpartiet eller Høyre vil fjerne denne uretten. Det betyr i praksis at alle som har gått i samordningsfellen vil fortsette å tape sin tjenestepensjon, og statskassen vil i stedet ese ytterligere ut. Hvor blir det av rettferdigheten og vår rettssikkerhet? Vi blir totalt neglisjert og oversett. Vår arbeidsinnsats gjennom flere år er ingen ting verd. Hvor blir det av rausheten og det å stille opp for hverandre? Unnskyld at jeg spør. Jeg synes du som statsminister skal gripe inn og få rettet opp i overgrepet. Ja, dette er et alvorlig overgrep mot oss eldre pensjonister. Vi er også en del av fellesskapet og har bidratt med enormt mye til dette fellesskapet. Både arbeidsgivere og vi har innbetalt langt mer i premie til tjenestepensjonen enn en oppretting og etterbetaling vil medføre. Det er tross alt våre sparepenger.

Hva mener du? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no eller delta i debatten i kommentarfeltet nederst – og husk fullt navn!