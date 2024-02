Publisert: 12. februar 2024 kl. 20:49 Du leser nå en kommentarartikkel. Den uttrykker skribentens mening.

Vi har fått med oss at politikerne her i Trondheim har lagt fram et forslag for grunnskolene her på Tiller. Forslaget om å gjøre Rosten til en ren ungdomsskole har dukket opp flere ganger de siste årene. Vi som elever på disse skolene mener at dette er en dårlig idé, og det er flere grunner til dette.

Vi forstår at politikerne synes dette virker som en effektiv løsning, men vi mener at det ikke kommer til å fungere like bra i praksis. Det kan være fint å møte nye folk, og få flere bekjentskap hvis det blir en ren ungdomsskole. Det blir flere elever, og flere å være sammen med. Da får barneskolen og ungdomsskolen hvert sitt miljø. Problemet er bare at et stort ungdomsmiljø ikke nødvendigvis trenger å være så bra. Hvis man samler alle ungdommene på ett sted, er det enklere å bli påvirket negativt enn positivt. Vi mener det er flere ulemper enn fordeler ved en slik løsning.

Ved å samle så mange elever på ett punkt, kan man bli presset ut i et skummelt og utrygt miljø. Når mange elever blir samlet, kan det fort oppstå uheldige situasjoner, også fordi Tiller videregående og KVT ligger på hver sin side. Samlet har disse to skolene over 1000 elever. Dette gjør at området rundt Rosten kan bli en enda større møteplass enn det allerede er. Dessuten vet vi at området rundt McDonald’s allerede er et populært samlingspunkt for ungdom fra flere bydeler. Rosten burde ikke være et knutepunkt for ungdommer. Å samle så mange 13-19-åringer på et så lite sted, tror vi blir problematisk. Tiller står i verste fall i fare for å bli et sentrum for kriminalitet, rus, hærverk og prostitusjon blant unge.

Hvis man går bort fra dagens skolestruktur, vil dessuten flere måtte bytte skole, og det vil bli nye lærere. For noen kan denne overgangen være vanskelig. Flere blir usikre i nye omgivelser, og med nye personer. Dette kan føre til at man blir veldig utrygg i klassen. Ved å slå sammen skolene, vil nok også flere lærere miste jobben, og det ønsker vi ikke.

Det positive med 1-10-skole er at de små har noen store forbilder, og de store blir ofte litt mer omtenksomme overfor de små. Det at skoleelever i hele grunnskolealderen lærer å omgås, skaper et godt miljø innad på skolen.

Å fjerne 1-10-skolene på Tiller er en dårlig idé, både for elevene og miljøets skyld. Vi er glad i det gode miljøet vi har brukt lang tid på å skape på Rosten, og dette ønsker vi å beholde. Som ungdommer kjenner vi nærmiljøet vårt godt, og vi vet at risikoen ved å slå sammen skolene er stor. Vi ber dere derfor om å tenke dere om flere ganger før dere vedtar forslag om ny skolestruktur på Tiller. Det viktigste for oss er å ha et godt miljø, vær så snill og prioriter det!

