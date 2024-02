Direkte med tog fra Trondheim til Stockholm? Ja, takk! Publisert: 20. februar 2024 kl. 21:26 Du leser nå en lederartikkel. Den uttrykker Adresseavisens mening.

Jernbanen i Trøndelag har over tid vært sørgelig underutviklet. I fjor kom nyheten om at elektrifiseringen av Meråkerbanen var forsinket. Men nå har selskapet SJ presentert helt konkrete planer for tre daglige direkteavganger mellom Trondheim og Stockholm. Endelig virker noe å gå på skinner for oss trøndere.

Det var under en samling for reise- og næringsliv i Trøndelag og Jämtland at forslaget til nye rutetabeller ble lagt fram. Dersom alt ruller godt – noe vi virkelig krysser planovergangen for – vil det bli direkteavganger for to dagtog og ett nattog mellom Trondheim og Stockholm fra og med VM på ski i februar 2025. I tillegg skal to daglige tog langs Meråkerbanen gå helt til Östersund, ikke bare til Storlien, som i dag.

Tog er en eldgammel oppfinnelse, men framtidens fremkomstmiddel. Klimaavtrykket er mye mindre enn når vi reiser med bil eller fly. Dessuten er det behagelig og effektivt å reise med toget. At vi med tre daglige direkteforbindelser fra Trondheim til Sveriges hovedstad kan bli knyttet enda nærmere vårt naboland, for ikke å si Europa, er en ekstra bonus. Det vil gi både kommersielle og kulturelle ringvirkninger.

Det har allerede blitt snakket om direktetog mellom Trondheim og Stockholm i altfor mange år. Det har ikke manglet på vyer, men heller ikke dårlige nyheter og skandaler. Når det gjelder jernbane, er trønderne ofte blitt stående igjen på perrongen. På Dovrebanen kjøres det fortsatt buss for tog på strekningen Ringebu-Fåvang etter uværet Hans. I fjor kom nyheten om at elektrifiseringen av Meråkerbanen kunne bli forsinket med opptil ett år. Men nå skal arbeidet være i rute, ifølge prosjektlederen i Bane Nor.

«Jag tittade ner ifrån där jag låg / och såg livet / och livet såg ut som ett tåg», sang den stockholmsfødte artisten Jakob Hellman på sin debutlåt «Tåg» fra 1988. Flere bør lytte til svensk musikk. Og flere bør få muligheten til å ta toget til Sverige.