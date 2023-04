Selv om veimerkingen er forskriftsmessig godkjent, er det mye som tyder på at den har vært for dårlig under ombyggingen av nye E6 mellom Trondheim og Stjørdal.

Publisert: 23. april 2023 kl. 21:29 Du leser nå en lederartikkel. Den uttrykker Adresseavisens mening.