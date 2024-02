Publisert: 1. februar 2024 kl. 11:32 Du leser nå en kommentarartikkel. Den uttrykker skribentens mening.

I kronikken «Bård og Martin, les dere opp på likestillingskampen», skriver kronikkforfatteren om fordommer og uvitenhet. Hun skriver også at hun er usikker på om det er snakk om satire, og at hun ble såret. «Kladden har dævva» er en podkast full av satire og humor, i et konsept som forsøker å ufarliggjøre både gjestenes, men også publikums noen ganger kompliserte og vanskelige forhold til døden. Podkasten beveger seg høyt og lavt og innimellom blir samtalene alvorlige og inderlige, men stort sett beveger man seg i et humorlandskap der gjestene inntar et rom der det spøkes med temaer som det er litt mer uvanlig å spøke med. En viktig del av premisset er at man kan tulle med alt. Man forsøker også så langt det lar seg gjøre å la det skinne gjennom at det er humor og underholdning som er innpakningen i denne podkasten.

Ida Jevne, redaksjonssjef for radio og podkast, NRK P3. Foto: Glen Musk / NRK

Noen ganger kan det etter noens smak gå for langt, eller at humoren ikke kommer tydelig nok fram for dem. I den omtalte episoden uttrykker Bård Ylvisåker at han ikke synes man skal tilrettelegge så mye for rullestolbrukere som en respons til at Martin sier han nærmest ville «laget et helvete» for å få ramper overalt dersom han selv ble rullestolbruker. I dette podkastrommet utnytter komikerne kontrasten i de ulike standpunktene, de spinner videre og drar uenigheten langt for å tydeliggjøre det komiske poenget i Ylvisåkers utsagn om tilrettelegging.

Ylvisåker og Lepperød utforsker her grensene for humor når de nettopp spiller på fordommer og uvitenhet. Dette betyr ikke at det er deres meninger, ei heller at de mener alvor, dette er forsøk på å sette ting på spissen, som et humorgrep.

Å såre er ikke podkastens intensjon. Og vi ønsker jo at det skal være tydelig hva som er humor, så den tilbakemeldingen er viktig for oss å ta med seg. Jeg vil likevel forsvare podkastens og komikernes rett til å tulle også med temaer som går over grenser. Når komikere skal observere folk og samfunn er drøye vitser med i verktøykassa. På sitt beste kan humoren si noe vesentlig om samfunnet, og ytringsfrihetens rammer skal være vide for satire og humor. Så vil publikum dømme hva som for dem er morsomt og ikke, og denne gang var publikum noe mer splittet.

