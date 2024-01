Publisert: 3. januar 2024 kl. 16:23 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Fredagens spaltist, Oscar Aaslund Hovin, skriver 29. desember om livet på Zona nudista, et sted som han ikke hadde planlagt å tilbringe tiden sin på, som trivelig og nesten på grensen til koselig. Han håper nå at det blir vanlige folks tur. Det håper også vi som i mange år hadde en fristrand, en kommunal strand hvor det er tillatt å sole seg og å bade naken.

Puritanerne i de to styringspartiene, H og Ap, godt sekundert av V, Sp og KrF, la den ned i 2008. Det var etter et benkeslag fra en avgående rektor og utgående kommunepolitiker. Det var selvsagt sanksjonert av ordfører Rita Ottervik. Riktignok har kommunen et vedtak om at innbyggerne skal ha en fristrand. Eneste mulighet du har til å sole deg og bade naken i kommunen er å benytte deg av de uregulerte områdene langs fjorden og i Bymarka. Er du allerede naken og det kommer en tekstilbader, kan hen ikke nekte deg å være naken. Så langt har det ikke vært noe problem på den knøttlille stranden som egentlig er uegnet for bading.

De fleste brukere er som folk flest. Riktignok ser fortsatt mange tekstilbadende journalister på fribadere som eksotiske. Derfor strømmer de til i agurktiden og vil ha intervju.

Trondheim hadde en flott og egnet fristrand, Djupvika, helt til Anne Kathrine Slungård, da hun ble ordfører, sørget for at tilbudet ble flyttet litt lenger øst. Det var etter et hastevedtak. Kommunen fant området som uegnet da den fattet sitt vedtak 15 år tidligere.

Noe av det første Anne Kathrine Slungård gjorde da hun ble ordfører, var egenhendig dagen etter vedtaket å sjekke om det var effektuert. Det viser altså at politikere kan vise handlekraft hvis de virkelig vil. Dagens nyvalgte ordfører, Kent Ranum, fremstår som liberal og folkelig. Kanskje han greier ordne opp i noe som de to siste kvinnelige ordførerne ikke ønsket å gjøre.

Hva mener du? Slik skriver du for Adresseavisen Midtnorsk debatt!