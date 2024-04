Å være realistisk er tungt for mange. Da er det enklere å klage. Publisert: 11. april 2024 kl. 18:53 Du leser nå en kommentarartikkel. Den uttrykker skribentens mening.

«Både jeg og min sambo ble mildt sagt sjokkert av værmelder Siri Wiberg, hun hadde ikke noe rosa på seg», sto det i klagen som ble sendt til Kringkastingsrådet. Wiberg, som for øvrig er en ihuga tilhenger av fargen rosa, ble sjokkert da bransjenettstedet Medier24 ba om en kommentar. Klageren oppga videre at de på forhånd har brukt å gjette hva som var dagens rosa tilbehør. Klagen ble aldri behandlet.

I 2023 mottok Kringkastingsrådet et rekordhøyt antall klager. 16 744 for å være konkret. Det er mer enn en dobling fra rekordåret 2017, hvor de mottok om lag 8 100. Blant sakene som engasjerte i fjor, finner vi både NRKs dekning av Acer i Høyesterett og podkasten til Sophie Elise og Fetisha.

Klaginga vår virker å øke om det meste. Mens mange klager er forståelige og reelle, kan man absolutt se underholdningsverdien i andre. Noen er til og med triste, fordi de viser hvor blottet mange er for realisme.

«Du kan jo ikke kjefte på meg. Det er ikke vår feil at du glemte benprotesen din på bussen», måtte jeg si til gjesten som hadde reist til Spania på ferietur. Året var 2015 og jeg var i gang med min første, av totalt fire, sesonger som reiseleder i det store landet Syden. Selv i Spania, hvor det meste er mulig, er det utfordrende å skaffe til veie en fungerende benprotese. Likevel, en uke etter kom protesen til rette.

Våre gjester hadde stor tro på vår evne til å løse de underligste problemer. Vi fikk klager på haner som gol for tidlig og såpedispenseren som ikke møtte fruens forventninger. Noe av det som overrasket meg aller mest gjennom mine to år som reiseleder, var folks mangel på forståelse for realitetene. Erfaringsmessig er det svært utfordrende å trylle frem et nytt og bedre hotell klokken halv fire på natten fordi din kone observerte to kakerlakker på vei fra resepsjonen til leiligheten.

Selv om et av målene til min arbeidsgiver var å overgå forventninger og gi folk de beste ukene i året, er det lite jeg kan gjøre med at din fulle ektemann ble med det tyske ekteparet på hotellrommet.

Om jeg skal være helt ærlig, så tok det noen år før jeg gjenvant troen på menneskeheten. Det er tungt å måtte forholde seg til andre folks luksusproblemer over tid, samme hvor reelle problemene oppleves for dem det gjelder.

Etter to år i Syden, begynte jeg igjen å arbeide for velferdsstaten. Som helsefagarbeider var det godt å igjen forholde seg til reelle problemer. For det finnes også høyst reelle problemer, og stadig flere tar i bruk klagemulighetene vi har.

I 2023 registrerte Sivilombudet 4322 klager fra personer som mente at offentlig forvaltning hadde gjort feil – det høyeste antallet klager siden ombudet ble opprettet i 1962. Statsforvaltere rundt omkring i Norge opplever et realt oppsving av klager. I Oslo og Viken økte antall rettighetsklager i spesialisthelsetjenesten med 70 prosent, sammenlignet med året før. Pasient- og brukerombudet merker også dette godt, og oppfordrer helsepersonell til å melde bekymring.

Mange opplever velferdsstaten som alt annet enn skinnende.

Med stramme kommunebudsjetter, et økende antall eldre og utfordringer med å få tak i nok kvalifisert helsepersonell, tror jeg dessverre vi alle må justere forventningene til hvor mye det offentlige kan bistå med.

Jeg ser livets realiteter på nært hold på jobb. Nå tar jeg meg i å savne luksusproblemene til gjestene i Syden.

Oscar Aaslund Hovin er helsefagarbeider og tillitsvalgt. Som fredagsspaltist i Adresseavisen representerer han sine egne meninger.

