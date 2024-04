Nå frykter alle en regional storkrig. Publisert: 14. april 2024 kl. 13:45 Du leser nå en lederartikkel. Den uttrykker Adresseavisens mening.

I helga skjedde det mange fryktet. Iran angrep Israel med hundrevis av droner og raketter. Som utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) sa søndag: Det er en farlig verden, og den ble nettopp litt farligere.

Heldigvis sørget et effektivt luftvern for å begrense skadene, men et barn på sju år skal være alvorlig skadd. Irans angrep møter med rette fordømmelse fra den norske regjering og folkevalgte. Nå frykter alle en regional storkrig.

I over seks måneder har Israel ført en brutal krig mot Gaza. De sivile tapstallene er enorme. På statlig iransk TV omtales helgas angrep som en straff for «Israels forbrytelser». Revolusjonsgarden i landet viser særlig til angrepet mot det iranske konsulatet i Damaskus 1. april. Sju medlemmer av Irans revolusjonsgarde ble drept. Israel har ikke tatt på seg ansvaret, men USAs forsvarsdepartement sier Israel står bak.

Forrige uke kontaktet derfor USA en rekke utenriksministre i Midtøsten for å be dem om å roe ned Iran, åpenbart til ingen nytte. Nå er håpet at en tydelig respons fra FNs sikkerhetsråd kan redusere faren for ytterligere angrep fra Israel.

Signalene fra Israel tyder dessverre på noe annet. Ifølge NTB sier landets utenriksminister at de står ved det de tidligere har sagt: Om Iran angriper Israel, vil de angripe Iran. Hvordan et eventuelt angrep vil se ut, er i skrivende stund uklart. Mens USA sier at de vil støtte Israels muligheter til å forsvare seg, er de samtidig livredde for at krigen skal eskalere. Ifølge nettavisen Axios sier kilder tett på president Joe Biden at amerikanerne ikke vil støtte et israelsk motangrep mot Iran.

Verken Israel eller Iran har noe å vinne på å gå til krig mot hverandre. Men dessverre har begge land en politisk ledelse som kan tjene på konflikten. Begge har møtt stor folkelig motstand, og en krig mot en ekstern fiende kan ta fokus vekk fra indre problemer. Situasjonen kan raskt komme ytterligere ut av kontroll. Verdenssamfunnet, med USA i spissen, må gjøre alt i sin makt for å hindre storkrig.