Publisert: 5. april 2024 kl. 15:28 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

FpU Trøndelags Viole Stene Grøtte deltok 13. mars i debatten på Ungdommens klimatoppmøte Trøndelag. I en videohilsen før debatten utfordret klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen de unge i debatten til å komme med «tøffe og tydelige utfordringer» på hva de vil at politikerne skal gjøre. Her er FpUs utfordring til klimaministeren:

Det er mye Fremskrittspartiets ungdom og klima- og miljøministeren kan være uenige om, men er det noe vi kan være enige om er det at Norge trenger mer strøm for framtiden.

Regjeringens svar på dette er hovedsakelig mer sol- og vindkraft, med ekstreme mengder subsidier. Vår utfordring til klima- og miljøministeren er dermed klar, og vi lurer på hvorfor Arbeiderpartiet i regjering sier bastant nei til kjernekraft i Norge, når vi har private aktører som står klare, og som ikke trenger en krone fra staten?

Et argument mot kjernekraft er at kjernekraftverk tar lang tid å bygge. Men jo lengre det tar før regjeringen får på plass et regelverk, desto lengre tid tar det å få kjernekraft etablert. Over 40 kommuner ser på muligheten for kjernekraft. Noen kommuner som Heim, Aure og Narvik har allerede inngått avtale med Norsk kjernekraft om utredning av lokal utplassering av små modulære kjernekraftverk (SMR), allerede før et regelverk er på plass.

Det er på tide at regjeringen snur og ikke henger bakpå. Jonny Hesthammer er administrerende direktør for Norsk kjernekraft AS og uttalte nylig at vi raskest kan ta i bruk kjernekraftverk allerede i 2033, men realistisk sett nærmere 2038. FpU er i alle fall klare, vi mener tiden er overmoden for kjernekraft i Norge. Vår utfordring er dermed klar, få på plass et regelverk for kjernekraft, slik at vi kan raskt få dette etablert i Norge.

Hva mener du om kjernekraft? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no eller delta i debatten i kommentarfeltet nederst – og husk fullt navn!