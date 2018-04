Seks førerkortbeslag i 40-sone

To strake tap for Norge i curling-VM

UP og politiet i Orkdal startet onsdagen med en kontroll ved påkjøringen til E39 der det står et skilt som beordrer full stopp. Ti førere brøt vikeplikten og fikk servert et solid forenklet forelegg på 6800 kroner.

Endret fartsgrense

Etter lunsj flyttet de seg til veien ved Orkdal sykehus der det nylig ble endret fartsgrense fra 50 til 40 kilometer i timen.

- Der hadde vi en laserkontroll hvor vi skrev ut 15 forelegg på grunn av for høy fart. Den høyste hastigheten ble målt til 74 kilometer i timen, forteller politibetjent Mikkel Stokkli ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor.

Seks førerkortbeslag på tre timer

På bakgrunn av de nedslående resultatene onsdag bestemte politiet seg for å fortsette kontrollvirksomheten i Orkdal på torsdag.

- Vi stod tre timer i dag formiddag med laseren i Havnevegen. Også her er det nylig endret fartsgrense, fra 60 til 40 kilometer i timen. Her ble det 21 reaksjoner, hvorav seks førerkortbeslag. Høyeste fart var 74 kilometer i timen, forteller Stokkli.

Varsler flere kontroller

Han forteller at de kunne ha stoppet flere fartssyndere, men at de ikke hadde kapasitet til å stoppe alle.

- Vi er litt overrasket over det høye antallet reaksjoner, og det er tydelig at mange ikke har fått med seg fartsgrense-endringene. Men skiltene står der og skal følges. Basert på de to siste dagenes resultater er det i allfall helt sikkert at det blir flere kontroller på disse veiene, sier Stokkli.

