UP forhåndsvarslet fartskontroller – det hjalp ikke

I går omtalte Adresseavisen Utrykningspolitiets «Speedmarathon», som de selv varslet om på sine nettsider:

- Samtidig med andre europeiske lands politi gjennomfører Utrykningspolitiet og politidistriktene denne uken en rekke fartskontroller. En spesiell innsats mot fartsovertredelser vil bli gjennomført onsdag 18. april, i forbindelse med at TISPOL (Europeisk trafikkpolitisamarbeid) gjennomfører en såkalt «Speedmarathon».

94 km/t høyeste hastighet

Onsdag stilte to UP-patruljer seg opp ved fylkesvei 65 på Storås – nærmere bestemt i 50-sonen ved Tussan.

- Vi holdt det gående i tre timer og endte opp med elleve forhold på loggen vår, sier politibetjent Viggo Hansen i UP.

Det ble gitt seks forenklede forelegg og fem førere fikk førerkortene sine beslaglagt.

- Det var fire beslag som følge av hastighet, mens det femte kom fordi bilføreren hadde for mange prikker fra før, forklarer Hansen.

I tillegg stoppet patruljene en fører som ikke hadde gyldig førerkort, da det var inndratt ved en tidligere anledning.

Den høyeste hastigheten som ble målt i 50-sonen var 94 km/t.

Har fått klager

- Kontrollstedet var valgt fordi vi vet at det er et høyt hastighetsnivå der. Det er også et sted hvor vi har fått klager fra beboere på høy hastighet.

- Hva synes UP om resultatet?

- Det var som forventet. Vi har vært der før med samme resultat, og er ikke overrasket.

- Det betyr at dere kommer tilbake?

- Ja, vi skal tilbake ved en senere anledning, men denne plassen er ikke noen særstilling. I forrige uke sto vi et annet sted, og da gjorde vi seks førerkortbeslag, sier Hansen, som legger til at de ser et høyt hastighetsnivå på veiene når de er ute.

Hansens patrulje, UP425, har Orkdal som utgangspunkt for kontrollvirksomheten. På tampen av skiftet sitt onsdag gjennomførte politibetjenten og hans kollegaer også en fartskontroll på fylkesvei 800 mellom Orkanger og Viggja. Ingen ble imidlertid stanset på denne kontrollen.

Kontroll på Leinstrand

Politiet gjennomførte også en laserkontroll på fylkesvei 707 på Leinstrand onsdag, melder operasjonssentralen i Trøndelag politidistrikt på Twitter. Høyeste hastighet i 60-sonen, var 78 km/t. Det ble gitt tre forenklede forelegg.