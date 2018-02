Kystad-saken henlagt etter bevisets stilling

To biler kolliderte på E6 på Skatval

Saken oppdateres.

Økokrim startet etterforskning etter Adresseavisens avsløringer om Kystad-avtalen. Fredag er det klart at Økokrim har innstilt etterforskningen, og henlagt saken etter bevisets stilling. De skriver at «enn politiker ble etterforsket for å avklare om det er funnet sted straffbare forhold».

Mistanken gjaldt påvirkningshandel eller korrupsjon knyttet til mannens rolle som konsulent for en utbyggergruppe i 2015. Politikeren var samtidig bystyrerepresentant i Trondheim. Saken har vært etterforsket av Økokrim siden mars i 2017, og er nå henlagt på bevisets stilling.

- Økokrim har foretatt en grundig etterforskning, der en rekke vitner har vært avhørt og skriftlig materiale er gjennomgått. Det er politiets oppgave å undersøke om det er begått straffbare forhold. Beviskravet i straffesaker er strengt, og vi har kommet frem til at det ikke er oppfylt i denne saken. Derfor har vi henlagt saken på bevisets stilling, sier førstestatsadvokat Marianne Djupesland i pressemeldingen.