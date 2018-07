Varmen fortsetter i Trøndelag ut juli og inn i august

Droner i luften skaper problemer for slukkingsarbeidet

Den ferske prognosen om varmere august enn normalt, kommer fra det europeiske værvarslingssenteret (ECMWF) i engelske Reading utenfor London.

ECMWF er verdendsledende på sine prognoser. Dataene fra England danner basis for værvarslene på yr.no De engelske prognosene blir korrigert mot lokale forhold og brukt videre i værvarslene Meteorologisk institutt lager for Norge.

Månedsprognosen for august viser høyere temperatur over hele landsdelen, mens nedbørprognosene viser 20 til 30 prosent mindre regn enn normalt.

Varmepausen er over fredag

Varmepausen torsdag, hvor temperaturen enkelte steder stupte med 15 grader på noen få timer, varte bare en dag. Fra fredag viser varslene varmere vær igjen. På de varmeste stedene kan det bli 25 -26 grader.

At varmen kommer tilbake er ikke bare et blaff.

Med unntak av mandagen, hvor det bare blir over 20 grader på de varmeste stedene, viser det ferskeste langtidsvarselet temperaturer på over 20 grader de fleste steder i landsdelen hver dag resten av juli og inn i august.

Ny varmetopp neste fredag og lørdag

I neste uke blir det fra tirsdag til torsdag temperaturer først på 20-tallet. På fredag og lørdag viser de ferskeste prognosene et solid temperatursprang oppover. Da viser varslene over 30 grader enkelte steder. Også neste søndag blir det nærmere 30 grader de varmeste stedene.

Juli avsluttes med ytterligere to dager over 20 grader, og også de tre første augustdagene blir det sommerdagtemperaturer (maksiimumstemperatur over 20,0 grader).

Tørre varsler ut juli - våt auguststart

Med unntak av bygevær i forbindelse med torden i indre strøk både fredag og lørdag, og litt spredt regn mandag, er det ikke nedbør i varslene ut juli. Det betyr at tørken vil fortsette i store deler av de tørkerammede områdene.

Dagens 15 dagersvarsel viser en våt start på august med 15 til 30 millimeter de tre første dagene av måneden. Varsler så langt fram i tid er imidlertid meget usikre.

15 dagersvarselet

Her er varselet for de neste 15 dagene (prognosene fra og med 27. juli er varslene usikre):

Fredag 20. juli: Skiftende bris, nordlig og nordøstlig vind opp i frisk bris på kysten nord for Trondheimsfjorden. Oppholdsvær og perioder med sol. Fra om ettermiddagen lokalt regnbyger i indre strøk, til dels kraftige byger med torden. Fra sent om ettermiddagen og kvelden enkelte regnbyger også i ytre strøk. Varmere, særlig på dagtid. 13 - 25 grader.

Lørdag 21. juli: Skiftende bris, fra om formiddag bris fra omkring vest. Skiftende skydekke, enkelte regnbyger, om ettermiddagen utrygt for torden i indre strøk. 11 - 24 grader.

Søndag 22. juli: Sørlig eller skiftende bris. Opphold og perioder med sol tidlig på dagen, senere tilskyende, men stort sett oppholdsvær. 13 - 23 grader.

Mandag 23. juli: Sørvestlig vind opp i frisk bris på kysten, minkende. Skyet. Spredt regn. Fra om ettermiddagen skiftende bris. Stort sett oppholdsvær og lettere skydekke. 12 - 21 grader.

Tirsdag 24. juli: Nordøstlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. Uendret temperatur om natten, varmere på dagtid. 12 - 25 grader.

Onsdag 25. juli: Nord-nordvestlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 13 - 23 grader.

Torsdag 26. juli: Vestlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. Litt lavere temperatur om natten, varmere på dagtid. 11 - 26 grader.

Fredag 27. juli: Nordvestlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. Varmere. 16 - 31 grader.

Lørdag 28. juli: Østlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 15 - 31 grader.

Søndag 29. juli (Olsok): Vest-nordvestlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 15 - 29 grader.

Mandag 30. juli: For det meste pent vær. Kjøligere. 11 - 25 grader.

Tirsdag 31. juli: For det meste pent vær. 10 - 25 grader.

Onsdag 1. august: Skiftende skydekke. Lange perioder med sol. 11 - 24 grader.

Torsdag 2. august: Skyet. Enkelte regnbyger. Varmere om natten, uendret dagtemperatur. 14 - 24 grader.

Fredag 3. august: Litt regn om morgenen. Kjøligere om natten, uendret dagtemperatur. 11 - 24 grader.

(Prognosene viser laveste og høyeste temperatur gjennom døgnet)

Kilde: yr.no, Storm og Accu Weather

