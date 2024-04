Hverdagen for palestinere på Vestbredden er blitt enda verre. Nå må USA sette hardt mot hardt. Publisert: 22. april 2024 kl. 23:16 Du leser nå en lederartikkel. Den uttrykker Adresseavisens mening.

Barn kaster opp i frykt, familier fordrives med vold og skoler vandaliseres – hverdagen for sivile palestinere på Vestbredden er blitt enda verre etter 7. oktober i fjor. Israelske myndigheter gjør lite for å hindre brutale angrep fra ekstreme bosettere. Nå må USA sette foten ned.

Israel er blant de landene i verden som mottar mest militær støtte fra USA. Da Representantenes hus i helga vedtok ytterligere hjelp til Ukraina, var også mer penger til Israel en del av vedtaket.

Samtidig viser en fersk rapport fra organisasjonen Human Rights Watch at israelere fra ulovlige bosettinger de siste månedene har utført en rekke voldelige angrep mot palestinere på Vestbredden. Den israelske hæren (IDF) har enten deltatt i angrepene eller latt dem skje, ifølge rapporten.

FN har registrert flere enn 700 slike bosetter-angrep siden krigsutbruddet, der israelske soldater har vært til stede i nær halvparten. Etter Hamas-terroren distribuerte myndighetene våpen til mange av sine innbyggere, inkludert ekstreme bosettere.

Fram til starten av april hadde nær 1200 palestinere blitt fordrevet fra områdene sine på Vestbredden etter angrep fra bosettere. Hjem og skoler er ødelagt, husdyr drept eller stjålet. 17 palestinere har mistet livet i disse angrepene, mens nær 400 er såret. Palestinere antas å stå bak drapene på syv bosettere.

USA har et særskilt ansvar for å få slutt på disse lidelsene. Mellom 1950 og 2020 kom mer enn 80 prosent av all våpenimport til Israel fra USA. De senere årene har amerikansk støtte utgjort cirka 15 prosent av Israels forsvarsbudsjett. Før helga ble det kjent at USA planlegger å strupe støtte til en IDF-bataljon anklaget for menneskerettsbrudd på Vestbredden.

For Joe Biden er det innenrikspolitisk risikabelt å utfordre Israel. Rent moralsk har han ikke noe valg. Til og med republikanske presidenter før ham har truet med å holde tilbake penger. Det må til for å få slutt på folkerettsstridige overgrep mot sivile, sikre en våpenhvile og på sikt en varig tostats-løsning.