Publisert: 19. februar 2024 kl. 19:07 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Jeg er glad på leieboernes vegne etter at det er avgjort av at Stiftelsestilsynet nekter å registrere Trondheim kommunes vedtak om å oppheve Boligstiftelsen i Trondheim.

Etter møte med beboere og ledelsen i stiftelsen i fjor var det flere av oss politikere som syntes Høyres og Ap’s representanter ikke la skjul på at de ønsket at kommunen skulle få overta og legge ned stiftelsen.

Flere av beboerne hadde lagt frem sine sterke livshistorier og hvordan de opplevde tryggheten som stiftelsen ga.

Etter behandlingen i bystyret, hvor det ble vedtatt å oppløse stiftelsen, var det mange som fryktet at de må flytte. Men hvor? Mange er også i den situasjonen at de ikke har midler til å stille egenkapital ved kjøp av leilighet.

Jeg ser at kommunedirektør Morten Wolden vil lage en sak for bystyret snarest, og at han regner med at det nå er et enda større flertall for å legge ned boligstiftelsen.

Jeg håper det nye bystyret har et annet syn enn det forrige.

