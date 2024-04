Publisert: 29. april 2024 kl. 12:52 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Årets lønnsoppgjør er i gang, og forventningene er store. Fagforbundet står fast på at alle arbeidstakere skal sikres økt kjøpekraft og at de med minst, må få mest.

Vi ser en økende økonomisk ulikhet i Norge. De rikeste blir rikere, mens flere og flere sliter med å få endene til å møtes. Fagforbundet jobber utrettelig for å redusere disse forskjellene og sikre en mer rettferdig fordeling. Derfor argumenterer vi for at lønnsoppgjøret skal gis som kronetillegg, ikke prosent. Med kronetillegg vil de med lavest inntekt tjene mer, forskjellene vil jevnes ut, og flere får delta i lønnsutviklingen.

Folk lever av penger og ikke prosenter. Hvis du tjener 400 000 kr, vil en lønnsøkning på fire prosent bety 16 000 kr. Men hvis du tjener en million, betyr det 40 000 kr.

Prisen for matvarene er lik uansett hva du tjener. Du betaler ikke for melka med prosenter. Hadde det vært sånn, ville de to lønnsmottakerne i eksempelet over betalt henholdsvis 36 kr og 89 kr for en stor kartong melk. Sånn er det heldigvis ikke, men derfor bør heller ikke lønnstilleggene gis som prosenter.

Fagforbundet mener at det ikke er rettferdig at de som tjener mest fra før skal ha mest i lønnsøkning. Folk som har minst, bruker allerede størst andel av lønna si på grunnleggende basisvarer. Hele Norge merker økte priser og økt rente, men de fleste forstår også at de med lave inntekter blir hardere rammet enn dem med høye inntekter.

Derfor ønsker vi at lønnsoppgjøret skal gis som kronetillegg, ikke prosent. Da vil de med lavest inntekt tjene mer, forskjellene jevnes ut og flere får bli med på lønnsutviklingen.

På den måten beveger vi oss nærmere et samfunn med små forskjeller og rettferdig fordeling.

