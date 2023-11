Publisert: 24. november 2023 kl. 20:08 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

I vår digitale tidsalder; er det noe som kan gi meg et godt svar på hvorfor aktørene ikke for lengst har forstått at dersom vi som reisende skal bruke kollektive transportmidler i stedet for egen bil, må det være enkelt å finne informasjon på stoppesteder og knutepunkter for kollektivtrafikk.

På Værnes og på Trondheim S forventer jeg å finne informasjon om hvordan man kommer seg videre etter ankomst med fly og tog. Trondheim lufthavn, Værnes har togtider for Trønderbanen, og det er bra. De kunne også hatt busstider for AtBs busser fra Stjørdal, og gjerne informasjon om hurtigbåtene fra Trondheim

På Trondheim S er det informasjon om togtider, ankomst og avgang, men ingen oversikt over bybussene eller distriktsbussene som passerer stoppestedene utenfor. Ei heller informasjon om flybussen eller hurtigbåtene.

AtBs stoppesteder i byen har gode informasjonstavler, og de virker som regel. Ved Trondheim S har de også informasjon om avgang for busser til distriktet. Sist jeg sjekka var før alle busser flytta ut til den nye bussonen, men jeg antar de har bevart den informasjonen. Men det finnes ingen informasjon om ruter og tider hvis du er så uheldig å skulle reise med buss fra et annet selskap, for eksempel Fram til Møre og Romsdal.

Flybussen er et eget kapittel. Den stopper ikke på knutepunktet Trondheim S, uvisst med hvilken begrunnelse. Hvis du ikke har tatt den noen ganger, slik at du kjenner kjøreruta, er det ikke mulig å finne ut om du står og venter på en holdeplass der den kommer forbi eller om den kjører en helt annen vei. Det er ingen tegn på holdeplassene som forteller at her kommer flybussen. Og der den faktisk kjører, er det ingen informasjon på AtBs tavle om avgangstider.

Dette står til stryk i vår tid, med tilgjengelig teknologi og fokus på klimatiltak og kollektivtrafikk. Jeg forventer at aktørene tar et snarlig initiativ til å koordinere og forbedre sin felles informasjon til oss som ønsker å reise kollektivt.

