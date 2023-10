2024 blir et år for historiebøkene. I over 70 land skal over 2,8 milliarder mennesker få muligheten til å avlegge sin stemme i politiske valg, inkludert i store land som Indonesia, India og USA.

Publisert: 17. oktober 2023 kl. 18:05 Du leser nå en kronikk. Den uttrykker innsenderens mening.