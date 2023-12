Publisert: 6. desember 2023 kl. 16:07 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

«Han er god på eiendom, RBK og skjenking» – jeg husker den fortsatt, ordrett, overskriften jeg leste i Adresseavisen 2. september 2022. Pressekonferansen ved lanseringen som ordførerkandidat fulgte jeg også med stor interesse, den hvor Ranums største bragd, til da, ble trukket frem: Skjenk på VIP-en på Lerkendal.

Vassfjellet Vinterpark har søkt om skjenkebevilling på to av fem serveringssteder i åpningstiden og for et tredje etter åpningstid. Saken, som var til behandling i formannskapet tirsdag 5. desember, har engasjert langt flere enn jeg kunne forestille meg. For ikke å snakke om resultatet, et blågrønt «nei» – vi fikk ikke medhold i søknaden vår.

«Det blågrønne samarbeidet slo sprekker i denne saken i formannskapet», skrev Adressa kort tid etter at avgjørelsen var tatt. Sprekker? Det må ha vært et juv.

Da jeg så nevnte pressekonferanse for mer enn et år siden, tenkte jeg mitt. At Høyres ordførerkandidat burde hatt en bedre medierådgiver, for eksempel. For det å trekke frem en politisk seier om skjenking, det er kanskje ikke det beste eksemplet. Etter tirsdagens formannskap, som jeg fulgte ringside, tenker jeg: Har du gitt fra deg makta, Ranum?

Rett skal være rett. Høyre stemte for å gi oss skjenkebevilling. Det gjorde også Senterpartiet og Pensjonistpartiet. Men flertallet ditt i formannskapet, Ranum, det slo sprekker i denne saken. Det ble ikke noe bedre av at varaordføreren, som representerer et liberalistisk parti, stemte mot. Hadde det handlet om en pils til maten, hadde han stemt annerledes, sa han. Og her er det tydeligvis lett å gå seg bort i de blågrønne sprekkene – det er jo akkurat det saken handler om, skjenk til et måltid, på to av fem serveringssteder.

Nå ble det ikke noe politisk seier for din første sak som omhandlet skjenk, Ranum, det ble en backflip – med en litt trasig landing på nakken. På alpinspråket sier vi at du må kjøre med parallelle ski for å få best mulig kraft ut av svingen. Ikke bare gir det best fremdrift, det ser også veldig pent ut. I tirsdagens formannskapsmøte så jeg en posisjon med sprikende ski. Fraværet av en skiinstruktør som veiledet fra siden, var også tydelig.

Vi skjønte at det ville bli debatt om skjenk av alkohol i Vassfjellet. Det er helt greit, vi liker en sunn diskusjon. Og akkurat denne har vi diskutert mye og nøye internt. Men tirsdagens diskusjon, den var til tider moraliserende, noe som også kan sies om kommunedirektørens saksfremlegg. Vi er veldig klar over vår rolle i samfunnet, for den har vi skapt selv. Poenget er at det går helt fint å kombinere aktivitet i bakken med en øl til maten i bistroen, uten at det skader barn og unge. Det er også grunnen til at vi har levert en søknad med strenge føringer for hvordan vi skal servere alkohol, nettopp med hensynet til barn og unge. I vinterparken er 51 prosent av besøkende under 18 år, de resterende 109 000 gjestene er myndige og kan ta egne kloke valg.

Vi er blitt gode til å klage på vedtak vi mener er feil. Det skal vi gjøre også denne gangen, for vi føler oss urettferdig behandlet i forhold til andre idrettsanlegg som har fått skjenkebevilling. Arbeiderpartiet oppfordret oss til å levere en revidert søknad som omhandlet skjenk til maten. Det er bare ett problem, det er akkurat den søknaden vi har levert.

7. januar åpner vi nye Vassfjellet Vinterpark, samtidig som vi feirer 40-årsjubileum. Planen har hele tiden vært å invitere deg, Ranum, for å klippe snora. I kjøreplanen vår står det videre at det skal være et arrangement i den lille lavvoen, for spesielt inviterte, et VIP-arrangement. Vi håper du fortsatt vil komme og klippe snora – selv om det ikke blir glühwein, men rester av lunken julegløgg vi får servert til maten.

