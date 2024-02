Publisert: 28. februar 2024 kl. 15:14 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Den 20. februar skrev Lene Marita Nysæter et gripende innlegg om de tre «schtøgge» høyblokkene som er planlagt på Nyborg. Hun føler at hun hyler i et rom fullt av politikere, byråkrater og utbyggere, som ikke lytter fordi de er blendet av penger og luftige lovnader. Da er det ironisk at bystyrerepresentant Radino Mahendra (H) i sitt svar til hennes innlegg, beviser akkurat det. Mahendra omtaler det estetiske som en fordyrende ettertanke, noe som kan bortprioriteres for å spare penger. Innlegget skaper rett og slett et falsk motsetningsforhold mellom boligbygging og estetikk.

Premisset til Mahendra hviler på at vi må bygge stygt og høyt for å skape mange hjem og holde boligprisene nede. At valget står mellom pene eneboliger eller stygge leilighetskomplekser. Dette er feil. Det er fullt mulig å bygge både tett, lavt og vakkert.

Henrik Giil Liisberg, lokallagsleder i Arkitekturopprøret Trondheim Foto: Privat

Kvartalsstruktur i 3–5 etasjer er faktisk en mer arealeffektiv måte å bygge på enn høyblokker. De tettest befolkede områdene i Norge ligger på Frogner og Grünerløkka, fritt for høyhus og med vakker kvartalsstruktur. Likevel har det ikke blitt bygd slike områder på nesten et århundre, mens nye høyblokker med stadig merkeligere fasader dukker opp jevnt og trutt.

Når det ikke bygges mer av de pene bymiljøene, med arkitektur som folk flest foretrekker, fortsetter presset på de eksisterende områdene å stige. Da blir slike områder forbeholdt de med god råd, mens de med vanlig inntekt må nøye seg med de stygge blokkene Mahendra ønsker mer av.

I sitt svar sier han rett ut at muligheten for pene og estetiske byer er en drøm, kun realiserbart i et annet liv. Da spør jeg: hva i alle dager skal vi med politikere som ikke engang har en ambisjon om å bygge et pent Trondheim? Som lar utbyggeres profitt trumfe våre biologiske behov for vakre omgivelser?

Hvor høyt må befolkningen hyle før politikere som Mahendra innser at den byutviklingen vi ser i dag, der stygge og altfor høye profittkasser blir plassert vilkårlig på en gresslette, ikke kan fortsette? At vakker arkitektur ikke er en ettertanke, men en essensiell del av å skape gode bomiljø?

Jeg anbefaler Mahendra å gjøre seg kjent med den tilgjengelige kunnskapen og forskningen om temaet, og se på byutviklingstrendene i resten av Europa. Kanskje til og med ta en prat med partifelle Kent Ranum, som selv var ute i Arkitektur.no og omtalte viktigheten av det estetiske i bybildet.

En ting er hvert fall sikkert. Hvis politikere skal fortsette å kun lytte til utbyggere, som først og fremst er opptatt av profitt, kommer Trondheim aldri til å kunne snu denne trenden med «schtøgge» bygg og kjipe bymiljø.

Må vi bygge stygt for at folk skal få råd til bolig?