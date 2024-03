Publisert: 14. mars 2024 kl. 18:01 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Bjørn Borthen. Foto: NILS CHRISTIAN MANGLERØD

Årsmøtet i RBK ble en merkelig opplevelse. Et godt samordnet opplegg fra «Øvre øst» hadde bestemt seg for å være uenige i alt: VAR, som RBK kan gjøre lite med, sette RBK kvinner i en økonomisk skvis, fremme benkeforslag på leder (som nå vel er oppbrukt som benkeforslag) og skylde på splittelse. En splittelse «Øvre øst» selv har satt i scene.

Deretter motforslag på omtrent alt fra valgkomiteen.

Intet galt er gjort, demokratisk riktig, men strategisk utrolig dumt. Nå snakker mange om at Kjernen tok omkamp på fusjonen med kvinnelaget og smålig skviset laget for penger til drift. Det er jo også noe å bli kjent for.

RBK har en lang vei opp. Alle trenger støtte og positive tilbakemeldinger. Alle fremskritt bør applauderes. Styret må føle tillit og støtte. Derfor opplevdes «Øvre øst», som ikke unnlot å brøle høyt i salen når deres forslag ble vedtatt, som ødeleggende for de positive tankene i årsmøtet.

Å sparke folk løser som oftest ingenting. Kjernen har litt av en liste med trenere og sportsdirektører de har anbefalt sparket gjennom årene. Det har vært mange bannere.

Dersom RBK herrer taper tre-fire kamper i sesongstarten nå, så dukker de nok opp igjen.

Mange vet at jeg har vært svært kritisk til økonomistyringen i RBK gjennom mange år. Og jeg er det fortsatt. Jeg har foreslått for årsmøtet å stemme nei til totalbudsjettet, og blitt nedstemt. Det burde fortsatt skje, i stedet for å angripe kvinnelaget. Da ville styret og administrasjonen vært nødt til å løse oppgaven slik at regnskapene balanserer. Nå ser det ikke bra ut med verken miljøet internt eller økonomien.

