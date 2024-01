Publisert: 26. januar 2024 kl. 19:28 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

22.januar skriver Mikael Fjereide Sivertsvik og Kristin Nygård fra FO i Midtnorsk Debatt om hvor krevende det er å leve med lite penger, og med stadig uforutsigbare ytelser som ikke jobber sammen. Vi i MDG er glade for initiativet fra Nav om ungdomslønn og vil prøve dette i Trondheim. Men hvorfor stoppe der?

Vi kan drive brannslukking gjennom å pøse ut penger til sosialhjelp, men det blir nettopp det: brannslukking. Dagens ordning bidrar til levekårsstress og skader relasjonene i familien, noe som også illustreres i Sivertsvik og Nygårds tekst.

Kan vi å skape et system hvor man blir møtt som et helt menneske? Hvor de som jobber i offentlige tjenester har tid til å være sosialarbeidere?

MDG vil utrede og prøve ut ordninger med garantert grunninntekt, populært kalt borgerlønn, for å sikre et anstendig grunnlag for livsopphold for alle. Borgerlønn kan gi alle større frihet og fleksibilitet, gi motivasjon til å søke og være i jobb, og generelt bidra til økt livskvalitet.

En godt fungerende borgerlønn vil gjøre flere av dagens behovsprøvde velferds- og trygdeytelser overflødige og dermed redusere byråkrati og demotiverende saksbehandlingstid.

De frigjorte ressursene kan brukes til barnevern, helse, skole og barnehage og ikke minst en sosialtjeneste som består av gode menneskemøter. Jobbsøkere kan konsentrere seg om å finne de gode jobbene, eller kanskje skape den selv. Borgerlønnen skal betales tilbake gjennom skatteseddelen av de av oss som tjener godt, på samme måte som barnetrygden i dag. Barnetrygden er universell og fungerer veldig bra. Den løftes opp som helt essensielt for et verdig liv, av samarbeidsforum mot fattigdom i Norge.

Vi ønsker å invitere Fellesorganisasjonen, fagpersoner og deg som leser til dialog og samarbeid i utviklingen av fremtidens sosialpolitikk. Kanskje kan Trondheim vise vei og være den første kommunen som prøver ut borgerlønn som en mulig løsning? Sammen bygger vi sosial bærekraft.

