Publisert: 3. februar 2024 kl. 13:03 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Piggdekkavgiften ble innført for å bedre luftkvaliteten i byen vår, men som vanlig ble også dette til en melkeku for kommunen. De som i det siste har kjørt bil i Klæbu, på Byneset eller som Martin Gudem Ringdalen skriver tirsdag, forsøkt å levere barn i Kyvannet naturbarnehage på piggfrie dekk, har hatt noen spennende turer.

Reidar Albertsen. Foto: Fremskrittspartiet

Trondheim Frp mener sikkerhet må komme foran tvilsomme miljøtiltak, og vi vil derfor fjerne piggdekkavgiften. Dette vil ikke resten av bystyret bli med på, men da burde de i alle fall kunne gå med på å innføre fritak for piggdekkavgift i deler av kommunen.

La de av kommunens innbyggere som bor slik til at de har behov for piggdekk for å føle seg trygge bak rattet, få lov til det uten å betale ekstra.

Folk må få slippe å blåholde på rattet, selv om enkelte partier i bystyret gjerne vil blåholde på unødvendige avgifter og innbyggernes lommebøker.

