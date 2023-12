Nå har juryen kåret de tre beste innleggene til Adresseavisens Debattklubben. Fosen stakk av med de gjeveste prisene. Publisert: 12. desember 2023 kl. 21:00 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Fosen videregående skole bader i rosa sol da Adresseavisen banker på døra til Vg2-elevenes klasserom. Vi har med både musikk og konfetti.

– Er Agnes og Nikola her?

Det er de. Lengst bak i klasserommet med over 20 elever sitter de eneste jentene i klassen, som består av yrkesfagelever fra både Vg2 Elenergi og Vg2 Kjøretøy. Nå er alle spente og litt forundret over oppstyret.

– Årets vinner av Debattklubben er …

Klassen jubler da de skjønner at Agnes Skillesås-Pedersen og Nikola Konstancja Mankiewicz har tatt gullplassen i årets debattkonkurranse. Jentene er begge hybelboere, og går Vg2 Elenergi på Fosen videregående skole.

Dette er Debattklubben Vis mer ↓ Debattklubben er Adresseavisens debattsatsing for ungdommer mellom 16 og 19 år. Unge stemmer er viktig for demokratiet. Derfor ønsker Adresseavisen å legge til rette for at ungdommer skal delta i samfunnsdebatten på vår trygge plattform, slik at de kan påvirke sin egen hverdag og fremtid. I høst inviterte Adresseavisen til en konkurranse for å kåre det beste debattinnlegget fra elever i Trøndelag. Konkurransen er nå avsluttet.

– Vanskelig å klare seg på så lite penger

De synes ikke at det var vanskelig å finne et tema for innlegget de sendte til konkurransen i høst. Det de synes er vanskelig, er å få endene til å møtes med dagens borteboerstipend. Prisene på mat og bolig går opp, men borteboerstipendet er like lavt.

Norge har i dag over 24 000 borteboende ungdommer som går på videregående skole. Også i Trøndelag må mange ungdommer flytte hjemmefra og bli borteboer. Dette må få mye større oppmerksomhet, mener Skillesås-Pedersen og Mankiewicz.

Førstepremien på 5000 kroner, 2500 kr til hver, kommer godt med. Hybelboerne fra Kråkvåg og Åfjord skal spare dem, og kanskje kjøpe noen julegaver, sier Nikola og smiler.

Les debattinnlegget her.

Nikola Konstancja Mankiewicz og Agnes Skillesås-Pedersen. Foto: Terje Svaan

Men, det stopper ikke her. Overraskelsene står i kø denne kalde finværsdagen. Medaljedrysset over Fosen fortsetter.

Andreplassen i konkurransen går nemlig – også – til Fosen videregående skole.

Det er Ola Magnus Riseth, Kevin Otterstad og Johannes Klette som jublende og overrasket tar imot prisen.

– Kaster bort åtte dager på venting

Guttene er også elever på Vg2 Elenergi. De mener busstilbudet til og fra skolen er for dårlig.

De bor alle et godt stykke unna skolen og må ta buss hver dag. Det er greit, men det går bare én avgang til og fra – uansett når timene på skolen begynner eller slutter.

De har regnet ut at de bruker åtte hele dager på å vente på bussen i løpet av et skoleår. Det er tid Riseth, Otterstad og Klette mye heller hadde brukt til skole, arbeid eller fritidsaktiviteter.

I sitt debattinnlegg har de en helt spesiell løsning på problemet.

Les debattinnlegget her.

Ola Magnus Riseth, Kevin Otterstad og Johannes Klette vant andreprisen i årets konkurranse. Foto: Terje Svaan

Lærer Renate Lindbak. Foto: Terje Svaan

– Glad på vegne av yrkesfag

Lærer Renate Lindbak har både studieforberedende og yrkesforberedende klasser i norsk på Fosen videregående skole. Hun er glad for at juryen stemte frem bidragene fra en yrkesforberedende klasse.

– Vi hadde laget en avtale i klassen. Hvis noen av elevene som sendte inn bidrag kom helt til topps, skulle vi ta litt av prispengene og kjøpe pizza til hele klassen.

Heldigvis kom rektor Therese Eidsaune dem i forkjøpet.

– Med to så flotte priser skal skolen sørge for at det blir pizza til klassen.

Medaljedryss over Fosen videregående skole. Dette lover godt for debattklimaet på Fosen i framtida. Foto: Terje Svaan

Både gull og sølv til Fosen videregående skole. Da sørget rektor Therese Eidsaune for at det ble feiring med pizza i kantina. Foto: Terje Svaan

Selma (16) går på Thora Storm videregående skole og tok bronsemedaljen i årets debattkonkurranse. Foto: Privat

– Norge er ikke så likestilt som du tror

Selma Monsrud-Sikorski går på Thora Storm videregående skole. Hun kapret tredjeplassen i årets debattkonkurranse.

I et knallsterkt innlegg spør Monsrud-Sikorski om vi i Norge har glemt å jobbe aktivt for likestilling, fordi vi mener at vi allerede er så god på det.

Hun argumenterer godt, ikke minst med bilder hentet fra fablenes verden. Slik setter hun problemet på spissen – og viser at vi kanskje ikke er så god som vi tror likevel.

Les debattinnlegget her.

– Stemmer som ikke deltar så ofte i debatten

Debattklubbens jury besto i år av politisk redaktør i Adresseavisen, Siv Sandvik, fjorårets vinner av Adresseavisens skrivekonkurranse, Marit Kvåle Gissinger og journalist Truls August Råen.

Debattklubben-juryen: Siv Sandvik, Marit Kvåle Gissinger og Truls August Råen. Foto: Espen Bakken

Dette er juryens begrunnelse for årets vinner:

Juryen lette etter et innlegg som inneholdt en sterk mening, handlet om noe nært hverdagen til ungdommene og var aktuelt. At det lærte leseren noe nytt og kom fra stemmer som ikke så ofte deltar i debattspaltene.

Teksten fra Skillesås-Pedersen og Mankiewicz traff på alle punkter.

Elever flest bor hjemme og kjenner ikke til nivået på borteboerstipendet. Med gode og nære eksempler får innleggsforfatterne fram ulempene med dagens satser.

De beskriver også godt hvorfor det er vanskelig for nettopp denne gruppa å finne seg en jobb. Innlegget er poengtert og går rett i kjernen av problemet.