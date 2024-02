Publisert: 25. februar 2024 kl. 18:45 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Til Trondheim Arbeiderparti

Jeg kan ikke tro mine egne øyne når jeg leser i Adresseavisen at dere har snudd 180 grader i Overvik-saken. Jeg kan ikke fatte og begripe at dere går inn for å rasere noe av Trondheims beste og mest fruktbare jord for all evighet. Det gjør vondt langt inni sjela mi at dere går inn for å ødelegge dette, på vegne av alle, for all framtid. Jeg vokste opp på gård, og der lærte jeg noe grunnleggende som jeg trodde kanskje var elementær læring: Alle mennesker må spise mat, flere ganger hver dag.

Og denne maten må vokse og gro i rikt jordsmonn som gir bra avlinger, som igjen gir mye bra mat til oss alle. Vi vet at i Norge er vi avhengig av import av mat. Og da velger dere å gjøre oss enda mer avhengig av verden for å klare å brødfø oss selv? Hva skal vi spise den dagen verden er i enda en krise eller verdenskrig og ingen vil eksportere mat til oss?

Denne avgjørelsen dere gjør på vegne av alle oss som stemte på dere nettopp på grunn av at dere endelig kom til fornuft i 2021 og la denne saken dø, er en hån og et alvorlig tillitsbrudd. Hvordan kan vi stole på noen politikere når dere føler dere kan gjøre hva som helst med stemmene våre? Det står nedfelt i deres egne valgløfter at «Matjord, grønne lunger og store utkantområder skal få ligge i fred». Men dette teller ikke mer? Og heller ikke hundreårsperspektivet for nedbygging av landbruksareal gjelder lenger for dere. Hva er poenget med valgløfter og hundreårsperspektiv om det bare er å stemme mot sin egen politikk, få det reversert og ikke evne å planlegge for framtiden?

Jeg vil stille Ranheim Arbeidersamfunn et spørsmål og håper på svar: Hvorfor velger dere å rasere matjorda på vegne av oss alle? Er det bakenforliggende lobbyvirksomhet som ligger til grunn, eller følger dere ikke med i timen på egne valgløfter og krisen det er med tanke på norsk matproduksjon?

Arbeiderpartiet har for all fremtid mistet min stemme. Jeg kommer aldri til å stemme for et parti som går så til de grader tilbake på egne valgløfter, som går så til de grader baklengs inn i fremtiden og er så til de grader arrogant at de tror de kan bare gjøre det de vil med velgernes stemmer. Dette er ikke demokrati, dette er rasering av en felles framtid.

