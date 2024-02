Publisert: 16. februar 2024 kl. 16:13 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

I Adresseavisen 31. januar påpekte jeg konkrete faktafeil i Utdanningsforbundets Siri Denstad Langlo og Ståle Bonsaksens innlegg 25. januar om private toppidrettsgymnas. For å ta kloke beslutninger som gir et best mulig totaltilbud i skolen er det avgjørende at meningsytringer bygger på riktig informasjonsgrunnlag. Det er derfor overraskende at Langlo og Bonsaksen kommer med nye feilaktige påstander 7. februar. Undertegnede har kun til hensikt å bringe fakta inn i denne saken. Derfor må jeg ta avstand fra noen av de påstandene som rettes mot NTG og undertegnede.

NTG sår ikke «tvil om det spissede toppidrettstilbudet i Trøndelag». Vi har i vår dialog med idretten i Trøndelag vært tydelige på at NTG har som mål å være et supplerende tilbud til alt det gode idrettsarbeidet som gjennomføres i Trøndelag hver eneste dag. En rekke idretter er ikke inkludert i det spissede toppidrettstilbudet i den offentlige skolen. Gjennom NTGs utvidede tilbud innen mange små og mellomstore idretter, vil derfor NTG styrke den norske idrettsmodellen i Trøndelag.

NTG er stolte av at vi også har et mål om å optimalisere et tilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne slik at parautøvere vil bli godt ivaretatt gjennom NTG. Dette antar vi at Utdanningsforbundet er positive til.

Ved NTG koster det cirka kr 27 000 pr. år å være elev. Dette er en merkostnad som elever i offentlig skole ikke har. Langlo og Bonsaksen hevder videre at NTG skjuler kostnader ved å ikke offentliggjøre vårt utvidede toppidrettstillegg. Det er ikke riktig. Pris og innhold for hver enkelt idrett i dette valgfrie tilbudet ligger offentlig tilgjengelig på våre hjemmesider. I all hovedsak er dette kostnader knyttet til reiser, treningssamlinger og konkurranseoppfølging. Dette er naturligvis kostnader også toppidrettselever i den offentlige skolen har. I rapporten «Veikart for toppidrettsgymnasene», utarbeidet av Virke (august 2023), konkluderes det med at kostnadene ved de private toppidrettsgymnasene er tilsvarende sportslige tilbud ved offentlige skoler.

Langlo og Bonsaksen hevder en NTG-etablering vil ta ressurser fra fylkeskommunen. I en fersk analyse gjennomført av Transportøkonomisk Institutt fremkommer det at NTG Geilos 100 elever årlig bidrar betydelig til Hol kommune (kr 27,5 mill.). I tillegg bidrar lærere og trenere til mange ekstra årsverk. NTG bidrar altså til positive økonomiske og kompetansemessige ringvirkninger for kommunene og fylkene.

