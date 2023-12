Publisert: 1. desember 2023 kl. 11:49 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Mange studenter gruer seg til jul. De fleste av oss ser frem til å returnere hjem til familie, venner, samvær og hygge etter en krevende eksamensperiode, men for en betydelig del av studentene kan dette være en økonomisk og praktisk utfordring.

Studenter har allerede trange budsjetter, og det har blir enda tøffere. Renteheving, økte priser og lite eller ingen endring i studiestøtten, gjør det verre enn det kanskje mange av dere tror. De dyre billettprisene for å komme seg hjem kan være uoverkommelige for mange studenter.

I tillegg til økonomiske utfordringer, ønsker studenter oftere enn andre å velge miljøvennlige reisealternativer. Miljøet er en hjertesak for hoveddelen av oss, og vi vil gjerne minimere vår påvirkning på planeten. Dette begrenser alternativene våre ytterligere, da flyreiser ofte er det mest praktiske, men også det minst bærekraftige alternativet. Selv for de som ikke prioriterer miljøet, er rimelige flybilletter en mangelvare i juletiden.

Langdistansebuss kan funke for noen. Men det er surt å betale mye for et kjipt bussete, og billettene blir også raskt utsolgt. Dette etterlater mange studenter med begrensede alternativer og en følelse av å være fanget uten muligheter.

Studiestøtten må snarest bli økt til 1,5 G (G = folketrygdens grunnbeløp). Dette vil gi studentene nødvendig økonomisk støtte for å kunne reise hjem til jul. Det vil gi oss en følelse av økonomisk trygghet og øke muligheten til å opprettholde en sunnere balanse mellom studier og familieforpliktelser. Jula skal være en tid for samvær og glede, ikke en tid for mer unødig økonomisk stress og begrensede reisealternativer. Det er på tide at vi tar hensyn til studentenes situasjon og finner løsninger som gjør det lettere for dem å komme hjem til jul.

Ved å øke studiestøtten, kan vi sikre at flere studenter har muligheten til å feire høytiden med sine kjære. Dette vil ikke bare styrke studentenes velferd, men også støtte prinsippet om å bringe familiene sammen i julen.

ADRESSA-FROKOST: Fredag 1. desember inviterer Adresseavisen til frokostmøte om krigen i Midtøsten. Adresseavisens Jonas Skybakmoen intervjuer forfatter og historiker Marte Heian-Engdal. Les mer her.

Hva mener du? Slik skriver du for Adresseavisen Midtnorsk debatt!