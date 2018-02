Ingrid (26) gikk ned i stillingsprosent for å satse på sy-drømmen

Saken oppdateres.

Sylvi Listhaug har måttet tåle mye kritikk etter at hun omtalte barneovergripere som monstre. Men hun har også fått støtteerklæringer, blant annet fra forfatter Anne B. Ragde.

- På tide å våkne

- Jeg støtter Listhaug og synes det er befriende at en politiker bruker ord som folk forstår. Jeg oppfatter monsterbegrepet som uttrykk for et sterkt engasjement, og det er på tide å våkne, sier forfatter Anne B. Ragde.

- Politi, domstol og rettsapparatet kan selvfølgelig ikke bruke slike begrep, men Listhaug kan. Hun sier det folk flest tenker, og det er helt greit. Det må hun gjerne fortsette med. Listhaug er min helt, sier Ragde.

- Velter over oss

- Fagfolk innvender at begrepet gjør det vanskeligere å avdekke eller forhindre nye overgrep, kommentar til det?

- Vi snakker ikke om vanlig kriminelle. Dette er pedofile som ikke kan behandles, som gjør de mest avskyelige handlinger mot spedbarn, som til og med kjøper babyer i mors liv. Det velter over oss, vi ser en eksplosjon i overgrepssaker på internett og det mørket nettet. Fagfolk må innrette seg etter den nye virkeligheten og vise at de skjønner hva som skjer rundt oss. De må slutte å dille og koke te til dem, sier Anne B. Ragde.

