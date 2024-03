Publisert: 4. mars 2024 kl. 18:55 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

All ære til Ingrid Solvang Våtevik og alle andre som bidrar til frivilligheten i Trondheim. Engasjementet til Ingrid og innsatsen hun legger ned for barn og unge er det bare å ta av seg hatten for. Men er dette virkelig svaret på utfordringene i trondheimsskolen?

Årets elevundersøkelse viser at mobbetallene går opp og resultatene fra PISA-undersøkelsene går ned. Samtidig er det en markant økning i hendelser knyttet til vold og trusler, også i trondheimsskolen.

Det som trengs inn i skolen, er mer kompetanse. Flere lærere, flere miljøarbeidere, flere helsesykepleiere og en reell styrking av laget rundt elevene, skriver Kai Nilsen og Gry Camilla Tingstad (bildet) i Utdanningsforbundet. Foto: Vegard Eggen

Saken om Ingrid beskriver en utfordring som har preget trondheimsskolen over tid. Budsjettene står ikke i stil med det virkelige behovet. Tall viser at Trondheim bruker langt mindre penger per elev enn snittet av andre norske storbyer. I tillegg til dette har Trondheim flest elever per lærer. Med et slikt utgangspunkt sier det seg selv at det blir umulig å gi alle elever en god oppfølging, faglig og sosialt.

Nei. Det er ikke mangelen på frivillighet som gjør at mobbetallene stiger og at skolen skriker etter flere ansatte.

Det som trengs inn i skolen, er mer kompetanse. Flere lærere, flere miljøarbeidere, flere helsesykepleiere og en reell styrking av laget rundt elevene. Dersom vi i 2024 har havnet i en situasjon der vi ikke har råd til å gi ansatte lønn for det arbeidet som kreves for å løse lovpålagte oppgaver – da har vi sviktet en av de viktigste grunnpilarene vår velferdsstat er tuftet på.

Når alle undersøkelser peker i feil retning, er det en massiv satsing på skolene som må til. Frivilligheten trengs på mange andre viktige arenaer som baserer seg på nettopp – frivillighet.

