Under en brutal krig mellom to parter i et annet land er det flertallets plikt å ta særlige hensyn til de minoritetene som indirekte rammes av konflikten. Uavhengig av hvor uenige de måtte være.

Publisert: 19. oktober 2023 kl. 11:38 Du leser nå en kronikk. Den uttrykker innsenderens mening.