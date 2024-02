Publisert: 29. februar 2024 kl. 17:10 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Psykiske lidelser er i ferd med å ta over for muskel- og skjelettlidelser som største årsak til sykefravær i Norge. Den siste tiden har det vært interessante innlegg i Adresseavisen om bruk av medikamenter som er mest kjent som rusmidler og som gir en forbigående endring av bevissthetstilstand (psykedelika) i kombinasjon med psykoterapi ved behandling av psykisk sykdom.

Vi som i mange år har arbeidet med å behandle psykisk sykdom ser hvor store negative ringvirkninger langvarige sykdomsforløp har for alle som blir berørt. Det er en utbredt oppfatning blant fagfolk i feltet at vi dessverre for ofte kommer til kort når vi skal behandle relativt utbredte psykiske lidelser. Mangelen på gode og relativt rimelige offentlige behandlingsalternativ for denne pasientgruppen er åpenbar. Det er derfor et paradoks at mennesker som forgjeves har forsøkt både samtaleterapi og ren medikamentell behandling for sine invalidiserende plager ikke skal ha tilgang til medisinsk forsvarlig behandling i det offentlige helsevesenet med det lovlige legemiddelet ketamin.

Behandlingen ses foreløpig på som utprøvende, utenfor godkjent indikasjon. Noen få sykehus i Norge gir behandlingen til sine pasienter, men slik situasjonen er i dag blir de fleste med behandlingsresistent depresjon som ønsker å forsøke denne terapiformen henvist til å benytte private klinikker uten refusjon fra Helfo.

Ketamin kan, på linje med flere andre medikamenter som daglig forskrives av sykehusleger og fastleger, misbrukes. Det er derfor ekstra viktig at behandlingen gis sammen med samtalebehandling, i trygge og kontrollerte former med erfarent helsepersonell og lege til stede. For bare et par uker siden arrangerte Sykehuset Innlandet den første nasjonale konferansen om bruk av ketamin i depresjonsbehandling på sykehus. Over 200 leger, psykologer, sykepleiere og helseledere fra hele Sykehus-Norge deltok de to dagene konferansen varte. Vi som arbeider med ketaminassistert psykoterapi i Trondheim hadde håpet å se flere deltakere fra Midt-Norge.

Behandlere trenger å vite mer om optimalisering av behandlingsforløpet, vedlikeholdsbehandling og kombinasjonen med psykoterapi. Man er derfor helt avhengig av at forskning finansieres gjennom offentlige aktører. I løpet av året vil det sannsynligvis bli klart om ketaminassistert behandling av behandlingsresistent depresjon og akutte selvmordstanker skal innføres ved norske sykehus. Det er imidlertid ingen ting i veien for at det offentlige helsevesenet allerede nå kan tilby dette behandlingstilbudet. Slik vil det bli tilgjengelig for flere enn dem som nå har mulighet til å gjennomføre behandlingen ved private klinikker.

Ja takk til både mer forskning, trygg behandling og god informasjon!

