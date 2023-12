Publisert: 22. desember 2023 kl. 19:37 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Det er noe viktig som skjer når barna får ta del i fellesskapet rundt et godt måltid. For da møter barnet den rike naboen sin og den eldre damen i oppgangen. Barnet møter vennen sin som trenger støtte og hjelp, og foreldrene som ikke kjenner noen andre. Barnevogner, gåstaver, bobledresser, luer og votter lager litt kaos, men rundt bordet sitter vi sammen og deler den samme maten. Vi blir et fellesskap, og barna lærer noe viktig om likhet, menneskeverd og fellesskap.

Kathrin Kampfer er prosjektleder for Barnas Katedral. Foto: Privat

Klokka halv fem én gang i måneden strømmer barn og voksne inn i Lademoen kirke. Dette har blitt en viktig møteplass for mange familier. Credo har med sin raushet og sitt store engasjement, sammen med Barnas Katedral, skapt en unik arena med gourmetmat i kirkerommet for helt vanlige folk. Maten er alltid av svært god kvalitet, kirkerommet fantastisk, bordene vakkert dekket, og alt er gratis slik at hvem som helst kan delta.

Heidi Bjerkan med teamet på Credo har vært trofaste samarbeidspartnere for oss siden sommeren 2021. Vi opplever at de ser alle barn og har et genuint ønske om å bidra inn i lokalsamfunnet. Det startet med kirkemiddager, og senere har flere barn fra Barnas Katedral fått benytte deres fantastiske kjøkken. Barna har plukket grønnsaker i kjøkkenhagen og fått lage mat av gode råvarer. Barna ble møtt med tillit og fikk boltre seg på kjøkkenet og bruke alle sanser og sin kreativitet. Resultatet var nok et godt måltid i fellesskap med gode venner.

Vi er glade for det fantastiske samarbeidet og de gode opplevelsene sammen med Credo. Tusen takk. Hilsen Barnas Katedral og Bakklandet og Lademoen menighet.

