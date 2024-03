Da en stor andel norske arbeidstakere ble sendt på hjemmekontor, økte fysiske og psykiske plager betydelig. Når stadig flere vender tilbake til kontorene, reduseres også plagene betydelig. Det må norske ledere lære av. Publisert: 7. mars 2024 kl. 14:03 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

I forlengelsen av pandemien har de positive sidene ved hjemmekontor, som fleksibilitet, fjerning av reisetid og bedre konsentrasjon, blitt trukket frem. De negative konsekvensene av hjemmetilværelse har over tid blitt underkommunisert.

I stor grad har det vært debattert rundt de juridiske og økonomiske sidene ved å ha kontorplass både hos arbeidsgiver og hjemme. Det har handlet om hvilke regler som gjelder for arbeidstid, tilpasninger av utstyr, rettigheter, forsikring og kompensasjon for bruk av eget hjem som kontor. De helsemessige konsekvensene har i mindre grad blitt løftet opp. Det burde den vært, fordi de påvirker prestasjonene til mange.

Bedriftshelsetjenestens bransjeforening har både under- og etter pandemien undersøkt fysisk og psykisk helse i befolkningen. Konklusjonen er entydig. Folk opplever seg nå friskere og mindre plaget enn de gjorde i 2021 og 2022.

I 2021 hadde én av fire opplevd skulderplager det siste året. Nå er andelen én av tolv. Flere enn én av tre sa de hadde følt seg sliten i perioder i 2021. I 2022 var andelen mindre enn én av fem, og nå sier kun én av ti det samme. Antall ryggplager er nesten halvert fra 2021, fra 23 til 12 prosent. Og andelen som har opplevd plager i armer og hender, er redusert fra 19 til åtte prosent. Vi har langt færre plager nå enn da mange satt ved kjøkkenbordet, i stua, ved sengeenden eller i et lite kott.

I dag er det kun syv prosent av arbeidsstokken, i overkant av 200 000, som har hjemmekontor minimum tre dager i uken. Andelen som aldri har hjemmekontor, har økt kraftig siden pandemien. I 2022 sa én av fire at de aldri hadde hjemmekontor. I dag er andelen økt til flere enn halvparten, 52 prosent. Derfor er det er grunn til å tro at en ny runde med pålagt hjemkontor over tid ville økt antallet med fysiske og psykiske lidelser betydelig.

Vi får håpe at det blir lenge til. Men, ledere kan allerede nå bruke resultatene fra undersøkelsene for å utlede flere gode tiltak for virksomhetens HMS-arbeid. Det viktigste er at det ikke er skadelig å kreve at medarbeiderne, som i utgangspunktet nær sagt kan arbeide fra alle steder, skal ha sin primære arbeidsplass i arbeidsgivers lokaler. Det forebygger plager og er et gode for både arbeidstaker og arbeidsgiver. Det er heller ikke slik at de fleste står fritt til å velge hvor de vil arbeide eller at fast arbeidssted er en ulempe for å tiltrekke seg de beste folkene.

Hva mener du? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no eller delta i debatten i kommentarfeltet nederst – og husk fullt navn!

Adresseavisen og NTNU inviterer til Ungdommens klimatoppmøte Trøndelag 2024! Les mer her!

Sannsynligvis er det slik at de beste folkene søker seg til miljøer der de kan arbeide tett sammen med andre flinke folk hver dag. Så kan de heller ta seg en hjemmekontordag når det er nødvendig. Enten for å få ro til å gjøre oppgaver i omgivelser uten noen forstyrrelser, eller for å kunne få til et raskere legebesøk, fordi det da kan legges midt i arbeidstiden.

Det tredje poenget som kan utledes, er at ledere som er tett på sine medarbeidere, har friskere ansatte. Jeg vet at enkelte ledere også skaper syke medarbeidere, men de representerer ikke det store flertallet med dyktige ledere med personalansvar i norske virksomheter. For det er faktisk slik at det er enklere å drive forebyggende arbeid når medarbeiderne er sammen fysisk enn på Teams. Det er også enklere å oppdage at medarbeidere sliter når lederen ser og snakker med dem i møter, tar lunsjen sammen i kantina eller slår av en prat ved kaffemaskinen.

Bransjeforeningens undersøkelse viste at muskel- og skjelettplager samt psykiske plager rammet mange. I de siste årene har de også stått for den største andelen av sykmeldinger i Norge. Å få folk tilbake på kontoret kan bidra til å få dem ned. Derfor er det ingen grunn til ikke å ta en ny runde om hvilke retningslinjer virksomheten skal ha for hjemmekontor. Undersøkelsene viser klart hva som er minst plagsomt.