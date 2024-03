På kvinnedagen skal vi som er gutter og menn, smile og gratulere utvetydig og varmt til jenter og kvinner rundt oss. Og når vi har gjort det, bør vi skjerpe oss. Publisert: 7. mars 2024 kl. 18:27 Du leser nå en kommentarartikkel. Den uttrykker skribentens mening.

«Sulten og tørst, men fitte først», sa tøffingene i skolegården på Sverresborg ungdomsskole i min tid. Og kanskje forsnakket FpU-leder Simen Velle seg nylig, da han sa at «det er et samfunnsproblem at en liten andel av menn har eksklusiv tilgang på en stor andel av kvinnene». Det kan også ha vært et hjertesukk eller en bevisst provokasjon. Uansett fremstår ikke Velle som den skarpeste kniven i skuffen når det gjelder etisk tenkning. Og politikk uten etikk bærer som kjent galt av sted. Til gjengjeld har han muligens skjønt noe om hvordan partiet hans kan hanke inn unge menn som er lei seg fordi verden endrer seg og det stilles krav til dem. Han har kanskje til og med forstått at det å si noe rabiat for deretter å beklage og korrigere, er en metode for vår tid.

Noe av det som feires 8. mars er at vi stort sett har sluttet å holde oss med bordeller, og at det også er uglesett, for ikke å si forbudt, å betale for sex. Det som for tidligere generasjoners menn var en mulighet til sex som krevde liten eller ingen følelsesmessig kunnskap eller investering, er med andre ord borte nå. Og enda tidligere tiders skikker hvor menn kunne legge under seg hvem som helst i kraft av sin overlegne posisjon, er heldigvis ikke lenger akseptert i vår del av verden. Da blir vi menn rett og slett nødt til å tenke nytt. Og ting tyder på at ekkokamrene på internett ikke gjør oss til verdensmestere på det.

Mye tyder også på at unge mennesker av hankjønn i en periode av livet er litt dummere enn andre. Det er til dels biologisk betinget. Når seksualiteten våkner, er den et dyr som kan være vanskelig å kontrollere. Den er noe av det sterkeste som bor i oss. Den er heftig og ligner ikke på noe annet vi driver med. Den er vakker, men også stygg. Dersom den skamlegges eller hindres over tid, lider vi. Og hvis den ikke stagges eller sluses inn i samtykkende former, bærer det galt av sted.

Nobelprisvinner i litteratur, Pär Lagerkvist, avslutter et av sine mest kjente dikt slik:

Den väg du går allena för bort ifrån dig själv.

Mennesket er ikke konstruert for å klare seg alene. Vi søker mot hverandre. Og jo mindre man forstår av seg selv, jo vanskeligere blir møtet med de andre. En erigert penis kan for eieren oppleves som om det brygger opp til verdenskrig. Noe må gjøres. Noen må forstå hvor prekær situasjonen er og ta tak. Og det må skje akkurat nå. Hver gang. Jeg har selv vært både fjorten og seksten og tjueto år og forstått lite av hvorfor jentene likte gutter som jeg syntes var idioter. Dette forblir et av livets mysterier. Men der unge menn før ble nødt til å se inn i seg selv, lese dikt og prøve og feile, ser de nå inn i en svikefull skjermverden som sier at sex er det samme som porno og at det er greit å bli sint hvis man ikke får det.

På lørdag skrev Jo Røed Skårderud en god kommentar med tittelen «Puletips» i Klassekampen. Han påpekte at et flertall av unge menn stemmer Høyre eller Frp, mens unge kvinner stemmer til venstre. Så skriver han: «Det tinderinfiserte sjekkemarkedet Velle klager over, er ironisk nok et speilbilde av samfunnet høyresida jobber for. En liten andel på toppen stikker av med mesteparten av pengene og damene, mens flertallet må klare seg på/med egen hånd. Å klage over at kvinner har for høye standarder, viser seg å oppfattes som beint fram usexy».

Og her er vi ved poenget. Ingen kommer noensinne til å ligge med deg for å være snill, men, og det kan virke sjokkerende; det er likevel ikke synd på deg. Du må orientere deg om gjeldende sosiale regler og være et anstendig menneske. Du må forsøke å forstå hvem den andre er og hva som får vedkommende til å ville ha deg. Du må snakke og spørre. Kanskje prøve å lese en bok. Se en film uten eksplosjoner. Det hjelper ikke å peke på at noe er andres skyld så lenge du er den som blir sittende alene tilbake. Det å være mann åpner ikke nødvendigvis særlig mange dører lenger. Ingen skylder deg noe som helst, men hvis du beveger deg i verden med et snev av ydmykhet, fins det en sjanse for at du før eller senere møter noen som liker deg godt nok til å ville være sammen med deg også uten klær.

Kort oppsummert: Vær med på å øke standarden heller enn å senke den. Gratulerer med dagen.

