Publisert: 2. februar 2024 kl. 17:32 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Den liberale israelske avisa Haaretz omtaler den 28. januar et møte der tusener av høyreekstreme var samlet til konferanse. Den høyreekstreme sikkerhetsministeren Itamar Ben-Gvir skal, ifølge avisa Haaretz, sammen med en rekke andre fra regjeringen ha tatt til orde for å gjenoppbygge bosettingene på Gaza og flytte den palestinske befolkning ut av Gaza.

Terroren den 7. oktober satte en støkk i den israelske befolkning og alle oss som ønsker et fritt land for både israelere og palestinere. Hvor går veien nå for en rettferdig fred for alle som bor i området? Israelske myndigheters svar på terroren 7. oktober har vært å bombe Gaza sønder og sammen. Og vi er mange som vil kunne støtte FNs generalsekretær António Guterres når han påpeker både konteksten for terroren og proporsjonaliteten i Israels gjengjeldelse. Nordmenn har i ukene etter 7. oktober tatt til gatene, skrevet underskriftskampanjer, kjøpt palestinaskjerf og aksjonert mot Israels deltakelse i MGP.

Et samlet slagord for det folkelige engasjementet som vi har sett, ikke bare i Norge, men hele verden, kan være «hope is what we do». Kjære stortingspolitikere. Hva gjør dere?

Jeg har i mange år reist i både på Vestbredden og i Israel. Sommeren 2016 var jeg ledsager i tre måneder i Kirkenes verdensråds ledsagerprogram EAPPI. Jeg kjenner situasjonen på bakken. Og nå ser jeg hvordan det har gått fra vondt til verre på Vestbredden.

Til dere som nå trekker fram en tostatsløsning: Hva skal det palestinske folk leve av, når oliventrærne er rykka opp eller brent, når de ulovlige bosetterne har bygd veier og murer som skiller folk fra hverandre, overtar jordbruksareal, deler opp eiendommer og gjør handel fra palestinske jordbrukere helt umulig og trakasserer både barn og voksne.

Kjære stortingspolitiker. Nå er det din tur til å ta til gatene og ta del i det folkelige engasjement for en rettferdig fred. Bruk din stemme for en rettferdig fred for to folk og ett land. Vi er mange som støtter dere.

